Tam Boyutta Gör Yakın bir zamanda ortaya çıkan Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre 2016'dan bu yana OLED'den özel microLED ekranlara geçiş yapmaya çalışan Apple, bu amaçla yaptığı milyonlarca dolarlık yatırımından vazgeçmiş olabilir.

Apple, ekonomik sebeplerden ötürü MicroLED ekran geliştirme projesini sonlandırdı

Apple, microLED'i ilk olarak Apple Watch Ultra'ya eklemeyi planlamış ve bu teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Ancak microLED'in üretimi, Apple'ın sandığından daha pahalı ve karmaşık çıkmasından ötürü Apple, şimdilerde ekran mühendisliği ekiplerini yeniden organize ediyor ve ABD ile Asya'daki bazı çalışanlarını işten çıkarmakta.

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Apple'ın microLED planlarını iptal ettiğine dair ilk söylentiler Şubat ayında ortaya çıkmıştı. Tedarikçi OSRAM, microLED ile ilgili bir projenin iptal edildiğini duyurmuş kısa bir süre sonra ise Apple'ın, Kulicke & Soffa ile de ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıkmıştı. Yakın zamanlı Gurman'ın raporu ve analist Ming-Chi Kuo ve Display Supply Chain Consultants'ın Apple'ın microLED Apple Watch üzerindeki çalışmaları durdurduğunu doğrulaması ise bu söylentileri kuvvetlendirdi.

MicroLED teknolojisi, OLED'e kıyasla yanma riskinin olmamasından dolayı daha avantajlı. Ancak Apple, ekonomik faktörlerden dolayı şimdilik microLED'e geçemeyecek olsa da Gurman'ın yaptığı açıklamada Apple'ın ilerideki diğer projeler için microLED'i izlemeye devam edeceği belirtildi.

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Apple, MicroLED ekran fikrine veda ediyor: İşte nedeni