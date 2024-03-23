Apple, MicroLED ekran fikrine veda ediyor: İşte nedeni

Apple, ekonomik sebeplerden ötürü MicroLED ekran geliştirme projesini sonlandırdı
Apple, microLED'i ilk olarak Apple Watch Ultra'ya eklemeyi planlamış ve bu teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Ancak microLED'in üretimi, Apple'ın sandığından daha pahalı ve karmaşık çıkmasından ötürü Apple, şimdilerde ekran mühendisliği ekiplerini yeniden organize ediyor ve ABD ile Asya'daki bazı çalışanlarını işten çıkarmakta.
Apple'ın microLED planlarını iptal ettiğine dair ilk söylentiler Şubat ayında ortaya çıkmıştı. Tedarikçi OSRAM, microLED ile ilgili bir projenin iptal edildiğini duyurmuş kısa bir süre sonra ise Apple'ın, Kulicke & Soffa ile de ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıkmıştı. Yakın zamanlı Gurman'ın raporu ve analist Ming-Chi Kuo ve Display Supply Chain Consultants'ın Apple'ın microLED Apple Watch üzerindeki çalışmaları durdurduğunu doğrulaması ise bu söylentileri kuvvetlendirdi.
MicroLED teknolojisi, OLED'e kıyasla yanma riskinin olmamasından dolayı daha avantajlı. Ancak Apple, ekonomik faktörlerden dolayı şimdilik microLED'e geçemeyecek olsa da Gurman'ın yaptığı açıklamada Apple'ın ilerideki diğer projeler için microLED'i izlemeye devam edeceği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.