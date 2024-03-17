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    Yaklaşan Xiaomi Civi 4, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

    Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin şimdilerde üzerinde çalıştığı Civi 4, yakın bir zamanda yeni bir sertifika daha aldı. İşte Snapdragon 8s Gen 3'den güç alması beklenen cihazın muhtemel özellikleri:
    Yaklaşan Xiaomi Civi 4, yeni bir sertifika daha aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, şimdilerde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve bu cihaz Xiaomi Civi 4 olabilir. Çünkü model numarası 24053PY09C olan yeni bir Xiaomi akıllı telefon, MIIT ve 3C sertifikalarını aldı ve henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu cihazın yakında çıkacak olan Xiaomi Civi 4 olduğu düşünülüyor.

    İşte Xiaomi Civi 4'ün beklenen özellikleri:

    67W şarj kapasitesiyle 3C sertifikası alan cihaz, Xiaomi'nin 14 serisine benzer şekilde 2.7D mikro kavisli camla kaplanmış 1.5K düz ekrana sahip olacak. Ayrıca, 50MP sensörle yönetilen Leica ortak markalı kameraların da yer alacağı söyleniyor.

    Yaklaşan Xiaomi Civi 4, yeni bir sertifika daha aldı Tam Boyutta Gör
    100W'a kadar hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, Qualcomm'un yakında çıkacak olan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle piyasaya sürebilir. Daha önce Xiaomi, Civi 2'nin ince ayarlı bir versiyonunu dünya çapında Xiaomi 13 Lite adı altında yayınlamıştı. Sonuç olarak Civi 4, Xiaomi 14 Lite olarak piyasaya sürülebilir. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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