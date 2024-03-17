Yaklaşan Xiaomi Civi 4, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

Teknoloji Editörü
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Xiaomi, şimdilerde yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve bu cihaz Xiaomi Civi 4 olabilir. Çünkü model numarası 24053PY09C olan yeni bir Xiaomi akıllı telefon, MIIT ve 3C sertifikalarını aldı ve henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu cihazın yakında çıkacak olan Xiaomi Civi 4 olduğu düşünülüyor.
İşte Xiaomi Civi 4'ün beklenen özellikleri:
67W şarj kapasitesiyle 3C sertifikası alan cihaz, Xiaomi'nin 14 serisine benzer şekilde 2.7D mikro kavisli camla kaplanmış 1.5K düz ekrana sahip olacak. Ayrıca, 50MP sensörle yönetilen Leica ortak markalı kameraların da yer alacağı söyleniyor.
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100W'a kadar hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, Qualcomm'un yakında çıkacak olan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle piyasaya sürebilir. Daha önce Xiaomi, Civi 2'nin ince ayarlı bir versiyonunu dünya çapında Xiaomi 13 Lite adı altında yayınlamıştı. Sonuç olarak Civi 4, Xiaomi 14 Lite olarak piyasaya sürülebilir.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.