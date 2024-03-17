Yaklaşan Xiaomi Civi 4, yeni bir sertifika daha aldı: İşte beklenen özellikler

Teknoloji devlerinden Xiaomi'nin şimdilerde üzerinde çalıştığı Civi 4, yakın bir zamanda yeni bir sertifika daha aldı. İşte Snapdragon 8s Gen 3'den güç alması beklenen cihazın muhtemel özellikleri: