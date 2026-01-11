Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    X algoritması açık kaynak oluyor: Elon Musk’tan şeffaflık adımı

    Popüler sosyal medya uygulaması X'in algoritması açık kaynak oluyor. Elon Musk’ın duyurduğu bu adım, içerik öneri sisteminin nasıl çalıştığını ortaya koyacak. İşte detaylar:

    X algoritması açık kaynak oluyor: Elon Musk’tan şeffaflık adımı Tam Boyutta Gör
    X algoritması açık kaynak haline geliyor. Elon Musk, platformun içerik öneri sisteminde kullanılan yeni algoritmanın önümüzdeki yedi gün içinde herkesin erişimine açılacağını duyurdu. X algoritması açık kaynak kararı, hem teknoloji dünyasında hem de düzenleyici kurumlar nezdinde uzun süredir devam eden şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Musk’ın açıklamasına göre bu adım, yalnızca organik paylaşımları değil, reklam içeriklerinin kullanıcılara nasıl önerildiğini belirleyen kodları da kapsıyor.

    X’in öneri sistemi neden tartışma konusu?

    X’in öneri algoritması, son dönemde özellikle Avrupa’da yoğun incelemelere maruz kaldı. Fransa’daki yetkililer ve Avrupa Komisyonu, platformun içerik sıralama ve önerme yöntemlerinin Dijital Hizmetler Yasası ile uyumunu araştırıyor. Avrupa Komisyonu’nun X’e yönelik saklama emrini 2026 yılına kadar uzatması, algoritmanın nasıl çalıştığına dair net ve doğrulanabilir bilgilere duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koyuyor. Bu bağlamda X algoritması açık kaynak hamlesi, yalnızca teknik bir tercih değil aynı zamanda düzenleyici baskılara verilen stratejik bir yanıt olarak da görülüyor.

    Tartışmaların arka planında yalnızca içerik görünürlüğü yer almıyor. Platformda kullanılan Grok adlı yapay zekâ sohbet robotunun, kullanıcı talepleri doğrultusunda sakıncalı içerikler üretebildiğine dair iddialar, X’e yönelik eleştirileri daha da artırdı. Bu gelişmeler, algoritmik karar alma süreçlerinin denetlenebilirliğini ve etik sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Açık kaynak yaklaşımı, bu tür sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak isteyen bağımsız araştırmacılar için önemli bir fırsat sunabilir.

    X algoritması açık kaynak oluyor: Elon Musk’tan şeffaflık adımı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yaptığı paylaşımda yeni X algoritmasının yalnızca bir kez değil düzenli olarak açık kaynaklı şekilde paylaşılacağını vurguladı. Buna göre algoritma kodları her dört haftada bir güncellenecek ve yapılan değişiklikler kapsamlı geliştirici notlarıyla desteklenecek. Bu notlar, kodda neyin neden değiştiğini açıklamayı amaçlayarak geliştiriciler ve araştırmacılar için daha anlamlı bir inceleme zemini oluşturacak. Bu yaklaşım, önceki denemelerden farklı olarak süreklilik ve güncellik vaat ediyor.

    Musk’ın geçmişte attığı adımlar bu noktada önemli bir karşılaştırma sunuyor. 2023 yılında X, Sizin İçin akışında kullanılan bazı kodları GitHub üzerinden paylaşmıştı. Ancak o dönemde yayımlanan kodların eksik olduğu, kritik sinyalleri ve ağırlıkları içermediği yönünde eleştiriler yapılmıştı. Ayrıca kodlar güncel tutulmadığı için pratikte sınırlı bir fayda sağlamıştı. Yeni açıklama ise, daha kapsamlı ve düzenli bir açık kaynak sürecine işaret ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iridyum buji rehinli araca yakalama konulur mu arçelik çamaşır makinesi sıkmaya geçmiyor ehliyet iptal etmek istiyorum mazot hortumunda hava kabarcığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 400 5G
    HONOR 400 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum