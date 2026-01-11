X algoritması açık kaynak oluyor: Elon Musk’tan şeffaflık adımı

Tam Boyutta Gör X algoritması açık kaynak haline geliyor. Elon Musk, platformun içerik öneri sisteminde kullanılan yeni algoritmanın önümüzdeki yedi gün içinde herkesin erişimine açılacağını duyurdu. X algoritması açık kaynak kararı, hem teknoloji dünyasında hem de düzenleyici kurumlar nezdinde uzun süredir devam eden şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Musk’ın açıklamasına göre bu adım, yalnızca organik paylaşımları değil, reklam içeriklerinin kullanıcılara nasıl önerildiğini belirleyen kodları da kapsıyor.

X’in öneri sistemi neden tartışma konusu?

X’in öneri algoritması, son dönemde özellikle Avrupa’da yoğun incelemelere maruz kaldı. Fransa’daki yetkililer ve Avrupa Komisyonu, platformun içerik sıralama ve önerme yöntemlerinin Dijital Hizmetler Yasası ile uyumunu araştırıyor. Avrupa Komisyonu’nun X’e yönelik saklama emrini 2026 yılına kadar uzatması, algoritmanın nasıl çalıştığına dair net ve doğrulanabilir bilgilere duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koyuyor. Bu bağlamda X algoritması açık kaynak hamlesi, yalnızca teknik bir tercih değil aynı zamanda düzenleyici baskılara verilen stratejik bir yanıt olarak da görülüyor.

Tartışmaların arka planında yalnızca içerik görünürlüğü yer almıyor. Platformda kullanılan Grok adlı yapay zekâ sohbet robotunun, kullanıcı talepleri doğrultusunda sakıncalı içerikler üretebildiğine dair iddialar, X’e yönelik eleştirileri daha da artırdı. Bu gelişmeler, algoritmik karar alma süreçlerinin denetlenebilirliğini ve etik sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Açık kaynak yaklaşımı, bu tür sistemlerin nasıl çalıştığını anlamak isteyen bağımsız araştırmacılar için önemli bir fırsat sunabilir.

Tam Boyutta Gör Elon Musk, yaptığı paylaşımda yeni X algoritmasının yalnızca bir kez değil düzenli olarak açık kaynaklı şekilde paylaşılacağını vurguladı. Buna göre algoritma kodları her dört haftada bir güncellenecek ve yapılan değişiklikler kapsamlı geliştirici notlarıyla desteklenecek. Bu notlar, kodda neyin neden değiştiğini açıklamayı amaçlayarak geliştiriciler ve araştırmacılar için daha anlamlı bir inceleme zemini oluşturacak. Bu yaklaşım, önceki denemelerden farklı olarak süreklilik ve güncellik vaat ediyor.

Musk’ın geçmişte attığı adımlar bu noktada önemli bir karşılaştırma sunuyor. 2023 yılında X, Sizin İçin akışında kullanılan bazı kodları GitHub üzerinden paylaşmıştı. Ancak o dönemde yayımlanan kodların eksik olduğu, kritik sinyalleri ve ağırlıkları içermediği yönünde eleştiriler yapılmıştı. Ayrıca kodlar güncel tutulmadığı için pratikte sınırlı bir fayda sağlamıştı. Yeni açıklama ise, daha kapsamlı ve düzenli bir açık kaynak sürecine işaret ediyor.

