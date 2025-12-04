Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye’ye geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül’de tanıttığı Watch 11 serisi ile duyurduğu Hipertansiyon Bildirimi özelliğini Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların Apple Watch üzerinden hipertansiyon risklerini takip edebilmesi, özellikle teşhis edilmemiş yüksek tansiyonun erken fark edilmesi açısından önem taşıyor.

Hipertansiyon bildirimi özelliği yakında

Appleworldturkish tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, bu özellik için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayını aldı. Dolayısıyla Apple’ın yakın zamanda özelliği Türkiye’de aktif hale getirmesi bekleniyor. Öte yandan Apple, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Vietnam’daki Apple Watch kullanıcıları için hipertansiyon bildirimlerini birkaç gün önce kullanıma sunduğunu duyurdu.

Hipertansiyon bildirimleri, Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Watch Ultra 2 ve Watch Ultra 3 modellerinde destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Özellik, Apple Watch’un optik kalp sensöründen topladığı verileri analiz ederek hipertansiyon belirtilerini tespit eden yeni bir algoritma ile çalışıyor. Bu süreç için 30 günlük veri toplama gerekiyor ve veri toplama iPhone’daki Sağlık uygulamasında Hipertansiyon Bildirimleri ayarlandığında başlıyor. Kullanıcıların kalp verileri son 30 gün içinde hipertansiyon riskini gösteriyorsa Apple Watch otomatik olarak uyarı gönderiyor

Apple’a göre, bu özellik bilimsel doğrulamalara dayanıyor. Özellik, 100.000’den fazla katılımcının verisiyle geliştirilen ileri düzey makine öğrenimi modelleri ile oluşturuldu ve 2.000’den fazla katılımcı ile yapılan klinik çalışmalarda performansı doğrulandı. Apple Watch’un yaygınlığı sayesinde, özelliğin ilk yıl içinde 1 milyondan fazla teşhis edilmemiş hipertansiyon vakasını fark etmesi bekleniyor.

