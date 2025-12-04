Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye’ye geliyor

    Apple Watch’lardaki hipertansiyon bildirim özelliği için Türkiye’de resmi onay alındı. Özellik sayesinde kullanıcılar, yüksek tansiyon risklerini öğrenebilecek ve gerekli önlemleri alabilecek.

    Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül’de tanıttığı Watch 11 serisi ile duyurduğu Hipertansiyon Bildirimi özelliğini Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların Apple Watch üzerinden hipertansiyon risklerini takip edebilmesi, özellikle teşhis edilmemiş yüksek tansiyonun erken fark edilmesi açısından önem taşıyor.

    Hipertansiyon bildirimi özelliği yakında

    Appleworldturkish tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, bu özellik için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayını aldı. Dolayısıyla Apple’ın yakın zamanda özelliği Türkiye’de aktif hale getirmesi bekleniyor. Öte yandan Apple, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Vietnam’daki Apple Watch kullanıcıları için hipertansiyon bildirimlerini birkaç gün önce kullanıma sunduğunu duyurdu.

    Hipertansiyon bildirimleri, Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Watch Ultra 2 ve Watch Ultra 3 modellerinde destekleniyor.

    Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Özellik, Apple Watch’un optik kalp sensöründen topladığı verileri analiz ederek hipertansiyon belirtilerini tespit eden yeni bir algoritma ile çalışıyor. Bu süreç için 30 günlük veri toplama gerekiyor ve veri toplama iPhone’daki Sağlık uygulamasında Hipertansiyon Bildirimleri ayarlandığında başlıyor. Kullanıcıların kalp verileri son 30 gün içinde hipertansiyon riskini gösteriyorsa Apple Watch otomatik olarak uyarı gönderiyor

    Apple’a göre, bu özellik bilimsel doğrulamalara dayanıyor. Özellik, 100.000’den fazla katılımcının verisiyle geliştirilen ileri düzey makine öğrenimi modelleri ile oluşturuldu ve 2.000’den fazla katılımcı ile yapılan klinik çalışmalarda performansı doğrulandı. Apple Watch’un yaygınlığı sayesinde, özelliğin ilk yıl içinde 1 milyondan fazla teşhis edilmemiş hipertansiyon vakasını fark etmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.0 sce hippurin kullananlar yorumları buzdolabından su sesi gelmesi normal mi triger kayışının değişmesi gerektiği nasıl anlaşılır noter araç satış yaş sınırı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum