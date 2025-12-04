Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye’ye geliyor

Hipertansiyon bildirimi özelliği yakında
Appleworldturkish tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, bu özellik için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) onayını aldı. Dolayısıyla Apple’ın yakın zamanda özelliği Türkiye’de aktif hale getirmesi bekleniyor. Öte yandan Apple, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Vietnam’daki Apple Watch kullanıcıları için hipertansiyon bildirimlerini birkaç gün önce kullanıma sunduğunu duyurdu.
Hipertansiyon bildirimleri, Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Watch Ultra 2 ve Watch Ultra 3 modellerinde destekleniyor.
Apple’a göre, bu özellik bilimsel doğrulamalara dayanıyor. Özellik, 100.000’den fazla katılımcının verisiyle geliştirilen ileri düzey makine öğrenimi modelleri ile oluşturuldu ve 2.000’den fazla katılımcı ile yapılan klinik çalışmalarda performansı doğrulandı. Apple Watch’un yaygınlığı sayesinde, özelliğin ilk yıl içinde 1 milyondan fazla teşhis edilmemiş hipertansiyon vakasını fark etmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: