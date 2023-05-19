Eski Apple mühendisine Çin casusluğu cezası

Çin’in Batı ülkelerinde geliştirilen önemli teknolojileri elde edebilmek için her yolu denediği biliniyor. Büyük firmaların mühendislerini rekor maaşlarla transfer etmenin yanı sıra mühendislerin elinde bulunan ticari sırları da yine rüşvetle elde ediyor.

Apple mühendisine şok

2018 yılına kadar giden davada Weibao Wang adındaki bir mühendisin otonom sürüş ile ilgili ticari sırları Çin’e sızdırdığı suçlaması mevcut. 2016-2018 yılları arasında Apple’da çalışan Wang, o dönem henüz kimsenin bilmediği otonom sürüş bölümünde yer aldı ve sadece çalışanların yüzde 2’sinin erişebildiği önemli bir veri tabanına erişim hakkı elde etti.

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Aynı dönemde Çin için otonom sürüş teknolojileri geliştiren bir firmanın ABD ofisinde de işe giren Wang, Apple’ın önemli otonom teknolojilerini bu şirkete sızdırmaya başladı. Kaynak kodlarına kadar pek çok hassas bilginin bu şirkete aktarıldığı belirtiliyor.

Suçlamalar başlayınca hemen Wang’ın evine baskın yapılmış ve pek çok gizli dosya bulunmuş. Ne var ki Wang da bu esnada ABD’den Çin’e kaçmış. Adalet Bakanlığı 6 ayrı suçlamadan Wang’ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak Wang iade edilirse bu cezayı çekecek. Çinli firmanın ise çaldığı bu teknolojileri ülkesinde hangi firmalara aktardığı bilinmiyor.

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Apple otonom sürüş teknolojileri çalındı!