Apple patent ihlali nedeniyle 85 milyon dolar cezaya çarptırıldı

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Bugün sıfırdan bir iletişim veya grafik teknolojisi geliştirmek oldukça zor çünkü çekirdek teknolojilerinin pek çoğu farklı firmaların lisansı altında. Bu bakımdan belirli seviyelerde lisanslama yaparak teknoloji geliştirmek gerekiyor. Ya da sık sık gördüğümüz gibi izin almadan oldu bittiye getirmeye çalışılıyor.

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Apple'ın 2015-2016 yılları arasında; iPhone 6, iPhone 7 serileri ile uyumlu iPad modellerinde kullandığı LTE üzerinden ses aktarımı ya da VoLTE teknolojisinde iki patenti izinsiz kullandığı için WiLan firması mahkemeye başvurmuştu.

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WiLan firması aslında teknolojiyi geliştiren değil ve sadece patentlerin sahibi. Daha önce de Apple'a karşı bazı patent ihlali suçlamalarında bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. VoLTE davasında ise jüri de iki teknolojinin ihlal edildiği kanaatine vardı.

İlk davada Apple'ın 145 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti ancak Apple hesaplamanın yanlış yapıldığı gerekçesiyle davaya itiraz etmişti. Sonrasında yeniden duruşma yapıldı ve 85 milyon dolar tazminat olarak revize edildi. Apple her halükarda kararın tamamen ortadan kaldırılması için hukuk yollarını deneyecek ancak hali hazırda 85 milyon dolar tazminat kesinleşmiş durumda.

https://www.engadget.com/2020/01/25/apple-to-pay-wilan-85-million-in-patent-lawsuit/

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