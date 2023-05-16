Apple Reality Pro ufukta göründü: ''xrOS'' kullanacak

Apple
Bildirilenlere göre Apple'ın paravan şirketi Deep Dive LLC tarafından Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan başvuru, hâlâ onay bekliyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda, marka işaretinin Apple'ın diğer işletim sistemlerinde kullanılan aynı San Francisco yazı tipine sahip olduğunu görüyoruz.
Hatırlayacak olursak Apple Reality Pro'nun diğer Apple ürünlerine kıyasla çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Öyle ki birçok sızıntı, cihazın 3000 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte AR/VR başlığı, Apple uygulamaları ile geliştirilmiş bir entegrasyonun yanı sıra, cepte duracak harici bir bataryadan güç alacak ve iki saatlik kullanım süresi sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.