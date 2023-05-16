Apple Reality Pro ufukta göründü: ''xrOS'' kullanacak

Tam Boyutta Gör Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Apple Reality Pro karma gerçeklik başlığının önümüzdeki ay düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda hazırlıklarını sürdüren Apple, XR ''xrOS'' (Extended Reality) işletim sistemi için marka başvurusunda bulundu. Yeni işletim sistemi, karma gerçeklik başlığında karşımıza çıkabilir.

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Bildirilenlere göre Apple'ın paravan şirketi Deep Dive LLC tarafından Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan başvuru, hâlâ onay bekliyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda, marka işaretinin Apple'ın diğer işletim sistemlerinde kullanılan aynı San Francisco yazı tipine sahip olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Bu durum, yeni markanın Apple Reality Pro'ya yönelik alındığını onaylıyor diyebiliriz. Ancak Apple'ın halihazırda Reality One, Reality Pro ve Reality Processor gibi marka adlarına sahip olduğunu da belirtelim. Bu nedenle, Apple Reality Pro'nun işletim sistemini görmek için 5 Haziran’da başlayacak WWDC 2023 etkinliğini beklememiz gerekecek.

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Hatırlayacak olursak Apple Reality Pro'nun diğer Apple ürünlerine kıyasla çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Öyle ki birçok sızıntı, cihazın 3000 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte AR/VR başlığı, Apple uygulamaları ile geliştirilmiş bir entegrasyonun yanı sıra, cepte duracak harici bir bataryadan güç alacak ve iki saatlik kullanım süresi sunacak.

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