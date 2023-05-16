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    Apple Reality Pro ufukta göründü: ''xrOS'' kullanacak

    Apple, bir süredir sızıntılarla gündemde olan Apple Reality Pro için ''xrOS'' isimli bir marka başvurusunda bulundu. Yeni başvuru, karma gerçeklik başlığında karşımıza çıkabilir. İşte detaylar
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    Apple Reality Pro ufukta göründü: ''xrOS'' kullanacak Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Apple Reality Pro karma gerçeklik başlığının önümüzdeki ay düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda hazırlıklarını sürdüren Apple, XR ''xrOS'' (Extended Reality) işletim sistemi için marka başvurusunda bulundu. Yeni işletim sistemi, karma gerçeklik başlığında karşımıza çıkabilir.

    Apple 

    Bildirilenlere göre Apple'ın paravan şirketi Deep Dive LLC tarafından Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan başvuru, hâlâ onay bekliyor. Paylaşılan görüntülere baktığımızda, marka işaretinin Apple'ın diğer işletim sistemlerinde kullanılan aynı San Francisco yazı tipine sahip olduğunu görüyoruz.

    Apple Reality Pro ufukta göründü: ''xrOS'' kullanacak Tam Boyutta Gör
    Bu durum, yeni markanın Apple Reality Pro'ya yönelik alındığını onaylıyor diyebiliriz. Ancak Apple'ın halihazırda Reality One, Reality Pro ve Reality Processor gibi marka adlarına sahip olduğunu da belirtelim. Bu nedenle, Apple Reality Pro'nun işletim sistemini görmek için 5 Haziran’da başlayacak WWDC 2023 etkinliğini beklememiz gerekecek.

    Hatırlayacak olursak Apple Reality Pro'nun diğer Apple ürünlerine kıyasla çok daha pahalı olacağı söyleniyor. Öyle ki birçok sızıntı, cihazın 3000 dolara yakın bir fiyat etiketine sahip olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte AR/VR başlığı, Apple uygulamaları ile geliştirilmiş bir entegrasyonun yanı sıra, cepte duracak harici bir bataryadan güç alacak ve iki saatlik kullanım süresi sunacak. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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