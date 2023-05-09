iPhone 15 Pro Max canlı olarak görüntülendi: İşte video

Çeşitli kutu açma videoları ile tanınan Unbox Therapy, iPhone 15 Pro Max maketinin kaynağını açıklamadı. Ancak görüntülere bakıldığında, cihazın ince ekran çerçeveleri, USB-C bağlantı noktası ve yuvarlak köşe hatlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu yenilikler, mevcut sızıntılar ile örtüşüyor
Daha önce teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarının rafa kaldırılacağından sizlere bahsetmiştik. Görüntülerde ise iPhone 15 Pro Max maketinin sağ tarafında bulunan sessize alma anahtarı, bir düğmeye dönüştürülmüş ve ses tuşları bir arada konumlandırılmış.
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.