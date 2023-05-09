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    iPhone 15 Pro Max canlı olarak görüntülendi: İşte video

    iPhone 15 Pro Max'in tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri paylaşıldı. İşte yenilenen sessize alma tuşu, USB-C bağlantı noktası ve ince ekran çerçeveleri ile iPhone 15 Pro Max.
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    iPhone 15 Pro Max canlı olarak görüntülendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    Apple'ın merakla beklenen telefonları iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de iPhone 15 Pro Max'in maketini içeren uzun bir video paylaşıldı. Yeni görüntüler, yaklaşan iPhone 15 ailesine erken bir bakış fırsatı sunuyor. Gelin iPhone 15 Pro Max'in detaylarına hep beraber bakalım.

    iPhone 15 Pro Max maket görüntüleri paylaşıldı

    Çeşitli kutu açma videoları ile tanınan Unbox Therapy, iPhone 15 Pro Max maketinin kaynağını açıklamadı. Ancak görüntülere bakıldığında, cihazın ince ekran çerçeveleri, USB-C bağlantı noktası ve yuvarlak köşe hatlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu yenilikler, mevcut sızıntılar ile örtüşüyor

    Daha önce teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarının rafa kaldırılacağından sizlere bahsetmiştik. Görüntülerde ise iPhone 15 Pro Max maketinin sağ tarafında bulunan sessize alma anahtarı, bir düğmeye dönüştürülmüş ve ses tuşları bir arada konumlandırılmış.

    iPhone 15 Pro Max canlı olarak görüntülendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    Videonun devamında iPhone 15 Pro Max maketinin ölçülerine göz atan Unbox Therapy, cihazın ön yüzünde 1,55 mm çerçeve kalınlığına ulaşıyor. Cihazın genel ölçüleri ise 159,86 mm × 76,73 mm × 8,25 mm. Ayrıca amiral gemisi telefonun, kardeşi iPhone 14 Pro Max'ten biraz daha kalın olduğunu görüyoruz.

    iPhone 15 Pro Max canlı olarak görüntülendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro Max'in fiziksel biçiminde nasıl göründüğüne tanık olmak ilginç olsa da, bunun bir maket olduğunu unutmamak gerek. Nitekim söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek. 
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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 10 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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