WWDC 2023 öncesi Apple Reality Pro VR başlığın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun zamandır beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıtmasına birkaç saat kaldı. WWDC 2023 öncesinde başlığın harici ve dahili sensörleri, işlemci detayları dahil donanımı hakkında çoğu bilgi açığa çıktı.

Apple AR/VR başlıkları için yapay zeka uzmanları arıyor 1 gün önce eklendi

Apple Reality Pro beklenen özellikleri

Apple Reality Pro VR başlığın sol tarafında bir ana düğme, sağ tarafında Digital Crown benzeri bir tuş yer alacak. Daha önce söylendiği gibi, OLED panel kullanan ilk ekrana sahip olacak. İç ve dışta, iki düşük ışık kızılötesi aydınlatıcı ile birlikte dört CV kamera, iki RGB kamera dahil çeşitli kameralar ve sensörler olacak. Kimlik doğrulama için TrueDepth kamera olacak. İki çip üzerinde sisteme sahip olacak. USB-C konektörünün yanı sıra kabloyla bağlanan ufak bir batarya olacak.

Apple VR başlığın diğer özellikleri arasında; pusula, manyetometre, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, WiFi, Bluetooth 5, ULLA, yerleşik stereo hoparlörler, dört mikrofon sayılıyor.

Apple Reality Pro beklenenden daha ucuz olabilir

Tam Boyutta Gör Apple Reality Pro veya Reality One VR başlık fiyatına ilişkin ilk söylentiler 2021’de çıktı ve o zamandan beri tüm saygın kuruluşlar tarafından 3000 dolar olacağı yönünde paylaşımlar gördük. Ancak, WWDC öncesinde başlığın başlangıç fiyatının 2000 dolar olacağı söylentisi ortaya çıktı. Bu arada Apple’ın genel tüketiciyi hedeflemediği, geliştiriciler, içerik üreticileri ve profesyoneller için geliştirdiği bir başlık olduğu söyleniyor.

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Apple Reality Pro VR gözlük özellikleri ve fiyatı sızdırıldı