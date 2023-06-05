Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WWDC 2023 öncesi Apple Reality Pro VR başlığın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    Apple'ın uzun süredir konuşulan karma gerçeklik başlığı bugün WWDC 23 etkinliğinde tanıtılacak. Apple Reality Pro olarak tanıtılması beklenen AR/VR başlığın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.
    Oy Ver
    apple reality pro vr özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun zamandır beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıtmasına birkaç saat kaldı. WWDC 2023 öncesinde başlığın harici ve dahili sensörleri, işlemci detayları dahil donanımı hakkında çoğu bilgi açığa çıktı.

    Apple Reality Pro beklenen özellikleri

    Apple Reality Pro VR başlığın sol tarafında bir ana düğme, sağ tarafında Digital Crown benzeri bir tuş yer alacak. Daha önce söylendiği gibi, OLED panel kullanan ilk ekrana sahip olacak. İç ve dışta, iki düşük ışık kızılötesi aydınlatıcı ile birlikte dört CV kamera, iki RGB kamera dahil çeşitli kameralar ve sensörler olacak. Kimlik doğrulama için TrueDepth kamera olacak. İki çip üzerinde sisteme sahip olacak. USB-C konektörünün yanı sıra kabloyla bağlanan ufak bir batarya olacak.

    Apple VR başlığın diğer özellikleri arasında; pusula, manyetometre, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, WiFi, Bluetooth 5, ULLA, yerleşik stereo hoparlörler, dört mikrofon sayılıyor.

    Apple Reality Pro beklenenden daha ucuz olabilir

    apple reality pro vr başlık fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple Reality Pro veya Reality One VR başlık fiyatına ilişkin ilk söylentiler 2021’de çıktı ve o zamandan beri tüm saygın kuruluşlar tarafından 3000 dolar olacağı yönünde paylaşımlar gördük. Ancak, WWDC öncesinde başlığın başlangıç fiyatının 2000 dolar olacağı söylentisi ortaya çıktı. Bu arada Apple’ın genel tüketiciyi hedeflemediği, geliştiriciler, içerik üreticileri ve profesyoneller için geliştirdiği bir başlık olduğu söyleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anakart sarı ışık 11.sınıfta açığa geçmek troll nickler www.taobao.com türkçe televizyon kendi kendine kapanıp açılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız