WWDC 2023 öncesi Apple Reality Pro VR başlığın özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Apple Reality Pro beklenen özellikleri
Apple Reality Pro VR başlığın sol tarafında bir ana düğme, sağ tarafında Digital Crown benzeri bir tuş yer alacak. Daha önce söylendiği gibi, OLED panel kullanan ilk ekrana sahip olacak. İç ve dışta, iki düşük ışık kızılötesi aydınlatıcı ile birlikte dört CV kamera, iki RGB kamera dahil çeşitli kameralar ve sensörler olacak. Kimlik doğrulama için TrueDepth kamera olacak. İki çip üzerinde sisteme sahip olacak. USB-C konektörünün yanı sıra kabloyla bağlanan ufak bir batarya olacak.
Apple VR başlığın diğer özellikleri arasında; pusula, manyetometre, ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, WiFi, Bluetooth 5, ULLA, yerleşik stereo hoparlörler, dört mikrofon sayılıyor.
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)