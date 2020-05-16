Apple sanal gerçeklik şirketi NextVR’ı satın aldı!

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Bir ay önce haberi sızdırılsa da doğrulanmayan satın alma sonunda resmileşti. Apple, NBA 2019 finalleri sırasında ve başka birçok etkinlikte sanal gerçeklik şovları yapan şirket NextVR'ı kendi bünyesine kattığını duyurdu. Bir Apple sözcüsü NextVR'ın satın alınmasından sonra sorulan sorulara karşılık; “Apple zaman zaman daha küçük teknoloji şirketlerini satın alıyor ve genellikle amacımızı veya planlarımızı tartışmıyoruz” dedi.

NextVR'ın sitesinde; 'NextVR yeni bir yöne ilerliyor. Sanal gerçeklikte spor, müzik ve eğlence deneyimleri için bu harika platformu oluşturmada oynadığınız rol için dünyadaki ortaklarımıza ve hayranlarımıza teşekkür ederiz.' ifadelerine yer verildi.

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Apple, NextVR'ı neden satın aldı?

Apple, teknolojiyi muhtemelen Apple TV+ veya sanal etkinlikler aracılığıyla içerik sunmanın yeni yollarını keşfetmeye yardımcı olması konusunda kullanacak.

Bir diğer konu ise Apple'ın eğlence ve oyun kullanım durumlarının yanı sıra sanal toplantılara odaklanacak birleşik bir sanal ve artırılmış gerçeklik kulaklığı geliştirdiği bildiriliyor. NextVR gibi bir satın alma da bu alanda şirketin yeni ürünlerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

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Apple ve NextVR arasındaki satın alma detayları açıklanmasa da, anlaşmanın yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında yapıldığı düşünülüyor.

https://www.theverge.com/2020/5/14/21211254/apple-confirms-nextvr-acquisition-purchase-vr-virtual-reality-company

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