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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kuantum tabanlı rastgele sayı üreteci ile donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonunu duyurdu. Galaxy A Quantum isimli telefon üst seviye güvenlik vadediyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum
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    Samsung ve Koreli telekom operatörü SK Telecom, Galaxy A Quantum adında yeni bir 5G özellikli akıllı telefon duyurdu. Şirket cihazın kuantum tabanlı rastgele sayı üreteci (QRNG) ile donatılmış ilk akıllı telefon olduğunu söylüyor.

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    Galaxy A Quantum, SK Telecom'un İsviçre merkezli yan kuruluşu ID Quantique tarafından geliştirilen özel bir QRNG yongasına sahip. SKT IDQ S2Q000 isimli bu çip, kuantum teknolojisiyle kırılması güç güvenlik anahtarları oluşturarak akıllı telefondaki verilerin güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

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    Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum
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    Yonga seti yerleşik bir CMOS görüntü sensörüne sahip. Bu sensör, özel bir LED tarafından yayılan foton dizilerini okuyarak “öngörülemeyen” rastgele sayılar üretiyor. Bu sayılar daha sonra sonra şifreleme anahtarları üreten kimlik doğrulama ve sertifika hizmetlerine sunuluyor.

    Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum
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    Samsung Galaxy A Quantum Özellikleri

    Galaxy A Quantum, kuantum teknolojisi haricinde Galaxy A71 5G modelinin aynısı. Cihazda sekiz çekirdekli Exynos 980 yonga seti, Full HD+ çözünürlükte 6.7 inç AMOLED ekran ve ekran altı parmak izi tarayıcı bulunuyor. Kutudan ise Android 10 tabanlı One UI arayüzüyle çıktığını belirtelim.

    Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum
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    Akıllı telefonun arka panelinde 64 + 12 + 5 + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerası mevcut.

    Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Ayrıca 25 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli bir pil içeriyor.

    Galaxy A Quantum, 22 Mayıs itibarıyla Güney Kore'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 530 dolar. Samsung'un bu modeli global pazarda piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a_quantum_specs_price-news-43194.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 13 dk.
    Rastgele sayı üretmek bilgisayarlar için tahmin edilenin aksine oldukça zor aslında.



    Sonuçta çipe göre az çok hangi sayıların olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz.



    Kuantum ise gerçek rastgele olduğu için tahmin etmesi imkansız.
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    smart1978 (X Y) 6 sa.
    KNOX ne oldu ? :) ... Balon muydu yoksa ?

    Belki de yeni balon Kuantum diye isimlendirdikleri bu yeni sey mi ?
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    smart1978 (X Y) 16 sa.
    Ismi Kuantum :) ...
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    sinancan53 (sinan can) 17 sa.
    Megapixelleri artırdırdılar ama resim kaliteleri berbat. 2, 3 sene evvel çıkan 12 mp teller daha iyi resim çekiyor..
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 18 sa.
    Bu a serisi ilk çıktığında sadece a3 a5 ve a7 vardı. Başka model olmayacak deniliyordu. Şimdi duruma bak. Rakamlar bitti, teorik fiziğe geçtiler
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