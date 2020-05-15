Samsung kuantum şifreleme teknolojisine sahip telefon çıkardı: Galaxy A Quantum

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Samsung ve Koreli telekom operatörü SK Telecom, Galaxy A Quantum adında yeni bir 5G özellikli akıllı telefon duyurdu. Şirket cihazın kuantum tabanlı rastgele sayı üreteci (QRNG) ile donatılmış ilk akıllı telefon olduğunu söylüyor.

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Galaxy A Quantum, SK Telecom'un İsviçre merkezli yan kuruluşu ID Quantique tarafından geliştirilen özel bir QRNG yongasına sahip. SKT IDQ S2Q000 isimli bu çip, kuantum teknolojisiyle kırılması güç güvenlik anahtarları oluşturarak akıllı telefondaki verilerin güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

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Yonga seti yerleşik bir CMOS görüntü sensörüne sahip. Bu sensör, özel bir LED tarafından yayılan foton dizilerini okuyarak “öngörülemeyen” rastgele sayılar üretiyor. Bu sayılar daha sonra sonra şifreleme anahtarları üreten kimlik doğrulama ve sertifika hizmetlerine sunuluyor.

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Samsung Galaxy A Quantum Özellikleri

Galaxy A Quantum, kuantum teknolojisi haricinde Galaxy A71 5G modelinin aynısı. Cihazda sekiz çekirdekli Exynos 980 yonga seti, Full HD+ çözünürlükte 6.7 inç AMOLED ekran ve ekran altı parmak izi tarayıcı bulunuyor. Kutudan ise Android 10 tabanlı One UI arayüzüyle çıktığını belirtelim.

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Akıllı telefonun arka panelinde 64 + 12 + 5 + 5 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında 32 megapiksel selfie kamerası mevcut.

Cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı var. Ayrıca 25 watt hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh kapasiteli bir pil içeriyor.

Galaxy A Quantum, 22 Mayıs itibarıyla Güney Kore'de satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise 530 dolar. Samsung'un bu modeli global pazarda piyasaya sürüp sürmeyeceği henüz bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a_quantum_specs_price-news-43194.php

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