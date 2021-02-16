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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak

    Apple şarj sorunuyla karşı karşıya olan akıllı saatleri için ücretsiz onarım programı başlattı. Şirket Apple Watch Series 5 ve Apple Watch SE modellerini herhangi bir ücret talep etmeden onaracak.
    16 Şubat 2021, 16:30 (1 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak
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    Apple, akıllı saatlerinde yaşanan şarj problemini çözüyor. Cupertinolu şirket Güç Koruma moduna girdikten sonra şarj olmayan Apple Watch Series 5 ve SE modelleri için ücretsiz onarım programı başlattı.

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    Apple, watchOS 7.2 veya 7.3 yüklü Apple Watch Series 5 ya da Apple Watch SE modelini kullanan çok az sayıdaki müşterinin böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

    Şirket bu hatayı gidermek için kısa süre önce watchOS 7.3.1 güncellemesini yayınladı. Ancak yazılım güncellemesine rağmen şarj sorunu devam eden cihazlar var.

    Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak
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    Apple Watch'unuzu kontrol edin

    Apple Watch'unuzun bu sorundan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için saatinizi her zaman kullandığınız şarj aletinin üzerine yerleştirip en az 30 dakika beklemeniz gerekiyor.

    Akıllı saatiniz şarj olmuyorsa ücretsiz olarak postayla onarım hizmetinden faydalanmak için Apple destek bölümüne başvurabilirsiniz. Servis işleminden önce saatiniz incelenerek ücretsiz onarıma uygun olup olmadığı belirlenecek.



    https://support.apple.com/tr-tr/HT212180 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    L lordofworld 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hatalı ürünleri bedava tamir etmek ne büyük hizmet alkış şak şak şak
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    A aysensS 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demek ki sarj konusunda büyük bir hata yapılıp sonradan farkına varılmış.. Bunuda göz ardı etmemek gerek
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    Lexco (E. Y.) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    helal olsun sana apple. zamzung fanboyları da ağlasın dursun.
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    drjacob (... ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    7.3.1 seri 6’ya gelmedi
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    X Xloud 1 gün ( Mesaj Silindi )
    wow ücretsiz. Başka firma yapsa geri çağırma
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hem sorunlu ürün sat hem de bir şey ihsan eder gibi ücretsiz onaracağım de.
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    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ş[color=#141414]aşırtıcı bir haber apple yaparmıydı böyle şeyleer
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    Apple en azından ürününe sahip çıkıyor. Bazı firmaların ülkemizdeki servislerine kalsa "Kullanıcı hatası" deyip çamura yatarlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    Yapar mıydı derken hep yapıyor?
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