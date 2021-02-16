Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak

Apple, akıllı saatlerinde yaşanan şarj problemini çözüyor. Cupertinolu şirket Güç Koruma moduna girdikten sonra şarj olmayan Apple Watch Series 5 ve SE modelleri için ücretsiz onarım programı başlattı.
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Apple, watchOS 7.2 veya 7.3 yüklü Apple Watch Series 5 ya da Apple Watch SE modelini kullanan çok az sayıdaki müşterinin böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığını söylüyor.
Şirket bu hatayı gidermek için kısa süre önce watchOS 7.3.1 güncellemesini yayınladı. Ancak yazılım güncellemesine rağmen şarj sorunu devam eden cihazlar var.
Apple Watch'unuzu kontrol edin
Apple Watch'unuzun bu sorundan etkilenip etkilenmediğini kontrol etmek için saatinizi her zaman kullandığınız şarj aletinin üzerine yerleştirip en az 30 dakika beklemeniz gerekiyor.
Akıllı saatiniz şarj olmuyorsa ücretsiz olarak postayla onarım hizmetinden faydalanmak için Apple destek bölümüne başvurabilirsiniz. Servis işleminden önce saatiniz incelenerek ücretsiz onarıma uygun olup olmadığı belirlenecek.
https://support.apple.com/tr-tr/HT212180 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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