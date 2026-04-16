    Eski Apple Watch'lar son güncellemeyle kullanılamaz hale geldi!

    Apple, watchOS 26.4 ile birlikte eski Apple Watch modelleri için de watchOS 8.8.2 güncellemesini yayınlamıştı. Saatlerini güncelleyen kullanıcılar, türlü sorunlarla karşı karşıya.

    Apple, watchOS 26’yı desteklemeyen akıllı saatleri için watchOS 5 ve watchOS 8 güncellemelerini sunmuştu. Bu güncellemeler güvenlik sertifikalarını yeniledi ve iMessage ve FaceTime'ın çalışmaya devam etmesini sağladı ancak birçok sorunu da beraberinde getirdi. Daha da kötüsü Apple Watch’larda önceki sürüme dönmek iPhone ve Mac’lerdeki kadar kolay değil.

    watchOS 8.8.2 güncellemesi hangi sorunlara yol açtı?

    watchOS 8.8.2 güncellemesi, uygulama yükleme hataları, rastgele çökmeler ve pil tüketimi sorunu dahil olmak üzere önemli sorunlara neden oluyor. Güncelleme özellikle Apple Watch Series 6 ve SE gibi eski modellerde sıkıntı yaratıyor. Uygulama yükleme hatası, Harita ve Hava Durumu gibi Apple'ın kendi uygulamalarında bile görülüyor.

    Güncelleme, kullanıcıları rastgele çökme ve eşleştirme hatalarıyla da karşı karşıya getiriyor. Daha da kötüsü Apple Watch’un pil seviyesi yüksek olmasına rağmen aniden kapanıyor.

    Çökme, uygulama yükleme, aniden kapanma sorunu için kalıcı bir çözüm yok gibi görünüyor. Apple Destek ile iletişime geçen kullanıcılar, kendilerine bir çözüm sunulmadığını iddia ediyor. Daha da kötüsü, watchOS’in önceki sürümüne geri dönmenin kolay bir yolu yok. watchOS 8 eski bir işletim sistemi gibi görünse de, Series 6 ve SE gibi popülerliğini koruyan bazı Apple Watch modelleriyle uyumlu.

