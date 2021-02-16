Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak

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Realme uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli şirketin Narzo 30 serisini piyasaya süreceği söyleniyordu. Artık lansman tarihi de belli oldu.

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İçeriden alınan bilgiye göre Realme Narzo 30 serisi akıllı telefonlar Hindistan'da tanıtılacak. Etkinliğin 24 Şubat'ta gerçekleştirileceği bildiriliyor. Şirket muhtemelen önümüzdeki günlerde bu yönde bir resmi açıklama yapacak.

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Narzo 30 Pro detaylandı

Seri kapsamında Narzo 30, Narzo 30A ve Narzo 30 Pro olmak üzere üç model sunulması bekleniyor. Pro versiyonuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Cihaz 6.5 inç ekran, dörtlü arka kamera, 5G desteği ve 4.880 mAh pille gelecek.

Narzo 30 Pro'nun kutudan Android 11 işletim sistemiyle çıkacağı ve 275 dolar fiyat etiketiyle satılacağı bilgisi var. Realme başkanı geçtiğimiz günlerde bir anket düzenlemiş ve kullanıcılardan Narzo 30 için tasarlanan kutu tasarımlarından birini seçmelerini istemişti.

https://twitter.com/Gadgetsdata/status/1361258951749160960

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