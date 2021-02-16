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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak

    Realme çok yakında bütçe dostu akıllı telefon yelpazesini yeni modellerle genişletecek. Çinli şirketin Narzo 30 serisini ne zaman tanıtacağı belli oldu.
    16 Şubat 2021, 11:10 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak
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    Realme uygun fiyatlı akıllı telefon yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Çinli şirketin Narzo 30 serisini piyasaya süreceği söyleniyordu. Artık lansman tarihi de belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme Narzo 20 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    Ayrıca Bkz. "Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor"

    İçeriden alınan bilgiye göre Realme Narzo 30 serisi akıllı telefonlar Hindistan'da tanıtılacak. Etkinliğin 24 Şubat'ta gerçekleştirileceği bildiriliyor. Şirket muhtemelen önümüzdeki günlerde bu yönde bir resmi açıklama yapacak.

    Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak
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    Narzo 30 Pro detaylandı

    Seri kapsamında Narzo 30, Narzo 30A ve Narzo 30 Pro olmak üzere üç model sunulması bekleniyor. Pro versiyonuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Cihaz 6.5 inç ekran, dörtlü arka kamera, 5G desteği ve 4.880 mAh pille gelecek.

    Narzo 30 Pro'nun kutudan Android 11 işletim sistemiyle çıkacağı ve 275 dolar fiyat etiketiyle satılacağı bilgisi var. Realme başkanı geçtiğimiz günlerde bir anket düzenlemiş ve kullanıcılardan Narzo 30 için tasarlanan kutu tasarımlarından birini seçmelerini istemişti.



    https://twitter.com/Gadgetsdata/status/1361258951749160960 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mcebi001 (murat çebi) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    N yi B yapsalar türkiyede tutardı ....
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Relame'nin uygun fiyatlı telefonu X50 5G'yi aldım. Telefonun performansından ve markadan gayet memnunum.
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    damn2u (Sercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kutu tasarımı için users choice sonucu da ne kadar çirkinmiş arkadaş ya, bunu da sadece Hintlilere mi sordular acaba. Ben en alt sağdakini beğenmiştim.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Çok beyaz diğerleri mavi kutu dikkat çekiyor ve suçla gözüküyor paso beyazlık bir şey değilmiş gibi hissettiriyor.
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    mcebi001 (murat çebi) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    N yi B yapsalar türkiyede tutardı ....
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