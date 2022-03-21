Apple, monitör diye iPhone yapmış: Apple Studio Display'de 64 GB depolama birimi keşfedildi

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Apple'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni monitörü Apple Studio Display'in ilginç bir özelliği keşfedildi. Khaos Tian isimli bir geliştiricinin paylaştığı bilgilere göre Apple Studio Display'de 64 GB kapasiteli NAND depolama birimi yer alıyor.

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Yalnızca 2 GB'ı kullanılıyor

Depolama biriminin yalnızca 2 GB'lık kısmını kullanan Apple Studio Display'in yazılım güncellemeleri için bu depolama birimine ev sahipliği yaptığı konuşuluyor. Zira daha önce Studio Display'in iOS 15.4 çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Apple kanadından ise Studio Display'deki depolama birimi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Keza lansman sırasında da Studio Display'in böyle bir özelliğinden bahsedilmemişti.

Daha önce iPhone 11 modellerinde kullanılan A13 Bionic çipsetine ev sahipliği yapmasıyla da çokça konuşulan Apple Studio Display için büyük ekranlı iPhone 11 tabirini kullansak hiç de yanlış olmaz. Zira kamerası, dahili depolama birimi, hoparlörleri, iOS işletim sistemi ve A13 Bionic çipiyle birlikte Apple Studio Display, adeta büyük ekranlı bir iPhone 11. Apple Studio Display, ülkemizde 27.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Apple Studio Display'de 64 GB depolama birimi keşfedildi