Apple yeni bir monitör üzerinde çalışıyor: Akıllı ev ekranı olarak kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Pro Display XDR ve Studio Display ürünleri ile üst düzey monitör pazarında önemli bir isim haline gelen Apple, önümüzdeki yıllarda bu sektöre yaptığı yatırımları arttırmayı planlıyor. Yeni iddialar, firmanın yeni bir monitör üzerinde çalıştığını belirtiyor.

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Apple’ın yeni monitörü akıllı ev paneli olarak kullanılabilir

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni ürünleri hakkında konuştu. Gurman’ın kaynaklarına göre Cupertino merkezli firma, yeni bir monitör üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen ürünün standart kullanımı dışında akıllı ev paneli olarak kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu da cihazın muhtemelen iOS cihazlarında kullanılan A serisi bir işlemciye sahip olacağını gösteriyor. Apple, Studio Display ürününde de A13 işlemcisinde yer vermişti ancak bu çip, cihazın yalnızca kamera ve hoparlör sistemlerinin kontrolüne yardımcı olmuştu.

Tam Boyutta Gör Eğer cihaz, akıllı ev ekran olarak kullanılabilirse muhtemelen bu kullanım seçeneği, iOS 17’de gördüğümüz StandBy özelliğini andıran bir arayüze sahip olacaktır. Umarız Apple, akıllı ev ekranını yalnızca bir kontrol merkezi olarak kullanmaz ve ürüne Netflix, Apple Music, Spotify ve Prime Video gibi akış servisleri ve uygulamalar sunar. Gurman, bahsi geçen ekranın en erken 2024 yılında tanıtılacağını belirtiyor. Apple’ın bu ürün dışında iki farklı monitör üzerinde daha çalıştığını da belirtelim.

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Apple yeni bir monitör üzerinde çalışıyor