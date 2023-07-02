Apple yeni bir monitör üzerinde çalışıyor: Akıllı ev ekranı olarak kullanılabilecek

Apple’ın yeni monitörü akıllı ev paneli olarak kullanılabilir
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni ürünleri hakkında konuştu. Gurman’ın kaynaklarına göre Cupertino merkezli firma, yeni bir monitör üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen ürünün standart kullanımı dışında akıllı ev paneli olarak kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu da cihazın muhtemelen iOS cihazlarında kullanılan A serisi bir işlemciye sahip olacağını gösteriyor. Apple, Studio Display ürününde de A13 işlemcisinde yer vermişti ancak bu çip, cihazın yalnızca kamera ve hoparlör sistemlerinin kontrolüne yardımcı olmuştu.
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D