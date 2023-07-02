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    Apple yeni bir monitör üzerinde çalışıyor: Akıllı ev ekranı olarak kullanılabilecek

    Pro Display XDR ve Studio Display ürünleri ile monitör pazarında önemli bir isim haline gelmeye başlayan Apple, yakında yeni bir ürün tanıtabilir. İddialara göre cihaz en erken 2024 yılında çıkacak
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    Apple yeni bir monitör üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda tanıttığı Pro Display XDR ve Studio Display ürünleri ile üst düzey monitör pazarında önemli bir isim haline gelen Apple, önümüzdeki yıllarda bu sektöre yaptığı yatırımları arttırmayı planlıyor. Yeni iddialar, firmanın yeni bir monitör üzerinde çalıştığını belirtiyor.

    Apple’ın yeni monitörü akıllı ev paneli olarak kullanılabilir

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın yeni ürünleri hakkında konuştu. Gurman’ın kaynaklarına göre Cupertino merkezli firma, yeni bir monitör üzerinde çalışıyor. Bahsi geçen ürünün standart kullanımı dışında akıllı ev paneli olarak kullanılabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu da cihazın muhtemelen iOS cihazlarında kullanılan A serisi bir işlemciye sahip olacağını gösteriyor. Apple, Studio Display ürününde de A13 işlemcisinde yer vermişti ancak bu çip, cihazın yalnızca kamera ve hoparlör sistemlerinin kontrolüne yardımcı olmuştu.

    Apple yeni bir monitör üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Eğer cihaz, akıllı ev ekran olarak kullanılabilirse muhtemelen bu kullanım seçeneği, iOS 17’de gördüğümüz StandBy özelliğini andıran bir arayüze sahip olacaktır. Umarız Apple, akıllı ev ekranını yalnızca bir kontrol merkezi olarak kullanmaz ve ürüne Netflix, Apple Music, Spotify ve Prime Video gibi akış servisleri ve uygulamalar sunar. Gurman, bahsi geçen ekranın en erken 2024 yılında tanıtılacağını belirtiyor. Apple’ın bu ürün dışında iki farklı monitör üzerinde daha çalıştığını da belirtelim. 
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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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