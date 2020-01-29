Apple tarihi çeyrek rakamlarına imza attı

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Son dönemde iPhone satışlarında yaşadığı düşüşler nedeniyle çeyrek dönem gelirlerinde de azalma yaşamaya başlayan Apple şeytanın bacağını iPhone 11 serisi ile kırdı. Firma tarihi bir çeyrek gelir elde etti.

Düşüyor diyenlere inat

Geçen yılın son çeyrek tablolarına göre firmanın elde ettiği toplam gelir 91.8 milyar dolar oldu. Bu tarihi gelirin yanında 22.2 milyar dolarlık faaliyet karı da yine rekor kırdı. Ayrıca bir çeyrek dönemde elde edilmiş en fazla faaliyet karı olarak tarihe geçti. Apple en son 2017 yılı son çeyrekte tarihi rakamlar elde etmişti. Böylece kendi rekorunu egale etmiş oldu.

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Toplam cihaz sayısı 1.5 milyarı geride bırakan Apple toplamda 56 milyar dolarlık iPhone sattı ve yıl bazında yüzde 8 artış elde etti. iPhone 11 firmanın en çok satan modeli olurken iPhone 11 serisi de ailedeki en popüler seri olmayı başardı.

Apple TV+, Apple Arcade ve Apple News+ gibi hizmetlerin yer aldığı Servisler bölümü 12.7 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 17 artış gösterdi. Bu dönemde Noel boyunca rekor gelir elde eden App Store ana unsur oldu.

Grafiklere bakarak Mac satışlarının 6 milyar dolar civarına ulaştığını söyleyebiliriz. iPad satışları 3 milyar dolar civarında seyrederken Diğer kategorisi ise 9 milyon dolar civarına yaklaştı. Apple Watch ve AirPods kategorinin lokomotifi oldu.

Yeni yılın ilk çeyreğinde Apple normal değerlere geri dönmeyi bekliyor. Toplam gelir tahmini 63-67 milyar dolar arasında olacak.

https://www.macrumors.com/2020/01/28/apple-1q-2020-results/

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