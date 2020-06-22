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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor!

    WWDC20'de yeni işletim sistemleri duyuran Apple, etkinliğin sonlarına doğru bombayı patlattı ve artık Mac'lerde de kendi geliştirdiği ARM tabanlı A serisi işlemcilere geçiş yapacakları duyurdu.
    10 dk.
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    İşlemci
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor!
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    Takvim yaprakları 2006 senesini gösterdiğinde, PowerPC işlemcilerden Intel işlemcilere geçiş yapan ve o gün bugündür tüm Mac bilgisayarlarında Intel işlemcilere yer veren Apple, aradan geçen 14 yılın ardından WWDC20'de üçüncü kez işlemci değiştirdiğini duyurdu.

    iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvsOS 14 ve macOS 11 işletim sistemlerinin lanse edilmesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook tekrar sahneye çıktı ve “Mac için tarihi bir gün” sözleri ile Mac bilgisayarlar için ARM tabanlı Apple işlemcilere geçişin ilk duyurusunu gerçekleştirdi. 

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    Böylelikle Intel işlemcilere veda eden Apple, artık Mac bilgisayarlarda da kendi işlemcilerine yer verecek. Mac bilgisayarlarda Apple tarafından özelleştirilmiş ARM tabanlı işlemcilere geçilmesiyle birlikte, donanım ve yazılım uyumu zirveye taşınacak. Apple ekosisteminde ortak bir mimari oluşturarak bu geçişle birlikte, geliştiricilerin yazdıkları uygulamalar tüm ekosisteme çok hızlı bir şekilde optimize edilebilecek. 

    Apple'ın ARM tabanlı işlemcilere geçmesi özellikle MacBook tarafında bir hayli önemli. Zira artan performansın yanı sıra, watt başına performans değeri yani enerji verimliliğinde de kayda değer ölçüde artış yaşanacak. Bu da MacBook'larda daha uzun pil sürelerinin elde edilmesini sağlayacak.

    Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor!
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    ARM işlemcili ilk Mac bu yılın sonunda duyurulacak

    Apple CEO'su Tim Cook, ARM tabanlı ilk Mac'in bu yılın sonlarına doğru duyurulacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de tüm Mac bilgisayarlarda Intel -> ARM geçişinin tamamlanacağını açıkladı. 



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 4 dk.
    Apple işlemciyi icat etti sanki efsane bir devrim olmuş
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    VS18 (Osman Cengeri) 3 dk.
    Performans testlerini görmeden bir şey söylemek istemiyorum ama heyecanlandım
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    Jon_Kar 5 dk.
    Apple'nin yaptığı herşey devrim diye lanse ediliyor.
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    yorumculuklar 8 dk.
    Son zamanlarda İntel makinelerindeki ısı problemlerini bilerek bundan dolayı koydular heralde. Son 4 senedir satılan Mac lerin doğru düzgün termal tasarımları yok. Son Air modelindeki fan ayri heatsink ayri durumu üstelik heatsink in de cpu ile arasındaki boşluk falan tam fiyasko.
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