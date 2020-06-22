Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor!

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Takvim yaprakları 2006 senesini gösterdiğinde, PowerPC işlemcilerden Intel işlemcilere geçiş yapan ve o gün bugündür tüm Mac bilgisayarlarında Intel işlemcilere yer veren Apple, aradan geçen 14 yılın ardından WWDC20'de üçüncü kez işlemci değiştirdiğini duyurdu.

iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvsOS 14 ve macOS 11 işletim sistemlerinin lanse edilmesinin ardından Apple CEO'su Tim Cook tekrar sahneye çıktı ve “Mac için tarihi bir gün” sözleri ile Mac bilgisayarlar için ARM tabanlı Apple işlemcilere geçişin ilk duyurusunu gerçekleştirdi.

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Böylelikle Intel işlemcilere veda eden Apple, artık Mac bilgisayarlarda da kendi işlemcilerine yer verecek. Mac bilgisayarlarda Apple tarafından özelleştirilmiş ARM tabanlı işlemcilere geçilmesiyle birlikte, donanım ve yazılım uyumu zirveye taşınacak. Apple ekosisteminde ortak bir mimari oluşturarak bu geçişle birlikte, geliştiricilerin yazdıkları uygulamalar tüm ekosisteme çok hızlı bir şekilde optimize edilebilecek.

Apple'ın ARM tabanlı işlemcilere geçmesi özellikle MacBook tarafında bir hayli önemli. Zira artan performansın yanı sıra, watt başına performans değeri yani enerji verimliliğinde de kayda değer ölçüde artış yaşanacak. Bu da MacBook'larda daha uzun pil sürelerinin elde edilmesini sağlayacak.

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ARM işlemcili ilk Mac bu yılın sonunda duyurulacak

Apple CEO'su Tim Cook, ARM tabanlı ilk Mac'in bu yılın sonlarına doğru duyurulacağını ve önümüzdeki iki yıl içerisinde de tüm Mac bilgisayarlarda Intel -> ARM geçişinin tamamlanacağını açıkladı.

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