Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir

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Geçen yılın sonlarından bu yana Apple’ın masa üstü medya kutusunu güncelleyeceğine dair dedikodular gündeme geliyor ancak halen bir gelişme yaşanmış değil. Bununla birlikte iddialar da devam ediyor.

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tvOS 14.5 beta kodları yeni Apple TV kumandasını ortaya çıkardı

120Hz desteği olabilir

Apple TV 2021 medya kutusunun oyunculara biraz daha öncelik vereceği artık bilinen bir konu. Apple A12Z yonga setini kullanacağı tahmin edilen yeni kutuda daha iyi bir soğutma sistemi ile 6GB ve 128GB kapasiteye kadar seçenekler olacağı iddia ediliyor.

Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

Kutu için özel bir oyun kontrolcüsü de geliştirdiği öne sürülen Apple’ın şimdi ise 120Hz desteği sunacağı da ifade ediliyor. tvOS 14.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlar firmanın 120Hz modunu kapalı kapılar ardında test ettiğini gösteriyor.

İçerikler için daha yüksek canlılık sunacak 120Hz desteği elbette oyuncuları da sevindirecek. Apple Arcade ile önemli bir mobil oyun ekosistemi haline gelen Apple bunu en iyi şekilde Apple TV kullanıcılarına da sunmak istiyor. Henüz Apple’ın ne zaman Bahar etkinliğini yapacağı net değil bu bakımdan Apple TV 2021 için de bir çıkış tarihi ön görülemiyor.

https://pocketnow.com/apple-tv-2021-refresh-might-upgrade-its-gaming-chops-with-120hz-support

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