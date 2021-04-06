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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir

    Oyunculuk tarafına daha fazla önem vermek isteyen Apple yeni medya kutusunda da bunu yansıtacak. Apple A12Z yonga seti, 120Hz desteği, özel kontrolcü gibi detaylar var.
    06 Nisan 2021, 13:10 (1 hf.)
    1,9b
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    8
    apple tv
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir
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    Geçen yılın sonlarından bu yana Apple’ın masa üstü medya kutusunu güncelleyeceğine dair dedikodular gündeme geliyor ancak halen bir gelişme yaşanmış değil. Bununla birlikte iddialar da devam ediyor.

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    120Hz desteği olabilir

    Apple TV 2021 medya kutusunun oyunculara biraz daha öncelik vereceği artık bilinen bir konu. Apple A12Z yonga setini kullanacağı tahmin edilen yeni kutuda daha iyi bir soğutma sistemi ile 6GB ve 128GB kapasiteye kadar seçenekler olacağı iddia ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

    Kutu için özel bir oyun kontrolcüsü de geliştirdiği öne sürülen Apple’ın şimdi ise 120Hz desteği sunacağı da ifade ediliyor. tvOS 14.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlar firmanın 120Hz modunu kapalı kapılar ardında test ettiğini gösteriyor.

    İçerikler için daha yüksek canlılık sunacak 120Hz desteği elbette oyuncuları da sevindirecek. Apple Arcade ile önemli bir mobil oyun ekosistemi haline gelen Apple bunu en iyi şekilde Apple TV kullanıcılarına da sunmak istiyor. Henüz Apple’ın ne zaman Bahar etkinliğini yapacağı net değil bu bakımdan Apple TV 2021 için de bir çıkış tarihi ön görülemiyor.



    https://pocketnow.com/apple-tv-2021-refresh-might-upgrade-its-gaming-chops-with-120hz-support
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    120 hz yada oyuna gerek yok bence en önemlisi 256 hafıza olsunn8 ram olsun ve A14 işlemci olsun ve görüntü izleyicileri geliştirip normal netflx yada dolby vision sıkıştırması daha iyi işleme sahip olsun 8 k desteği olsun yapay zeka

    Şart
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    TrollSlayer (Arif Çelebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önce safariyi getirsinler apple tv 4. Nesil var arada netflix için açıyorum kullanım alanı çok sınırlı.
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    dtsX 24 bit 192khz desteği bekliyorum.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İçeriğin neredeyse tamamının video olduğu ve bunun da çoğunluğunun film dizi ve belgesel olduğunu düşünürsek, 120hz hiçbir anlam ifade etmez. Oyun harici ya da 120hz izlenmek için yapılan özel içerikler olmadıkça tabi.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geliyor yeni nesil konsol.

    Apple 120 hz diyorsa 120’dir.
    Sony’nin Playstation 4’te yaptığı gibi 4K olacak 60 fps olacak deyip, güçsüz bir alet piyasaya süreceklerini sanmıyorum.

    Tabi bunu zaman gösterecek.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    Apple 120hz diyince rdr2 yi 4k 120fps mi oynatacak sanıyorsunuz? Konuyu biraz yanlış anlamışsınız
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    A aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    muhtelemen 399$ falan olur... alternatiflerinin 30 - 50 $ olduğu bir markette Apple'ında artık uygun fiyatlı dongle yada benzeri bir uygun fiyatlı ürün çıkartması gerekli...
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