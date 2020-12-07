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    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple TV 4K 2020 bu hafta geliyor, Apple A12Z yonga seti de yanında

    Apple’ın mevcut kataloğundaki ikinci en güçlü çözüm olan Apple A12Z bu hafta piyasaya çıkacak Apple TV 2020 modelinde yer alabilir. Böylece Apple TV serisi de performans odaklı hale geliyor.
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    apple tv
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple TV 4K 2020 bu hafta geliyor, Apple A12Z yonga seti de yanında
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    Apple cephesinde bilgisayar sistemlerinin ARM mimarisine geçişinin yankıları sürerken diğer kategorilerin hazırlıkları da sürüyor. Apple’ın bu hafta yeni set üstü kutusunu piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Apple TV 2020 neler sunacak?

    Firmaya yakın kaynakların sızdırdıkları bilgiye göre yeni Apple TV 4K modeli için yarın itibariyle ön siparişler açılıyor. Yine Apple sessiz bir tanıtım yapmış olacak. Cuma günü itibariyle ise yeni modelin sevkiyata başlayacağı ifade ediliyor.

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    Apple TV 4K 2020 modelinde A12Z Bionic yonga setinin yer alacağı konuşuluyor. Performans odaklı bir yonga seti olan Apple A12Z Bionic; 4+4 şeklinde çekirdek dizilimi ve özelleştirilmiş 8 grafik kümesi barındırıyor. Diğer taraftan 6GB RAM ve 128GB depolama sisteme eşlik ediyor.

    Sürekli güç beslemesi olduğu için Apple TV saat frekansı tarafında biraz daha esnek ve Apple A12Z Bionic mümkün olan en yüksek frekanslara çıkabilecek. Apple’ın yeni bir soğutma sistemi ile verimliliği koruyacağı ifade ediliyor.

    En güçlü Apple TV modeli olarak dikkat çeken Apple TV 2020 modeli konfigürasyona bakıldığında biraz daha oyuna ve 4K oynatımına odaklanmış gibi görünüyor. Özellikle Apple Arcade ve Apple TV+ abonelikleri bu noktada öne çıkacak.



    https://wccftech.com/2020-apple-tv-december-8-release-a12z-bionic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    payda (Bakir Merci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    twitterda bir yazarın tahmini doğrultusunda copy paste yöntemi ile konunun geldiği hal !!!

    türkçe teknoloji forum ve blogların geldiği durumu gayet güzel özetliyor.
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    alper5398 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple tv değil Airpods Studio gelecek gibi gözüküyor bugün. Twitter'da her sallayanı haber yapmayın bence.
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    _Discovery_ 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    takip.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple Arcade’e yeni oyunlar geliyor desene.
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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni Apple TV’den dtsX 24 bit 192khz desteği bekliyorum
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    fotifoti (foti ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    mevcut smart tvlerde olmayıp bunda olan ne var?
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    KeremVhdt 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    6GB ram benim telefonumda yok
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    rA.horakhty (Sinan Mutlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    TrueHD desteği var mı? Youtube de 4k desteği var mı? Kafamda deli sorular...
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    435 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    apple 4k kullanıyorum, bütün bu şatafat ne işe yarıyor ben anlamıyorum. oyun da oynanacak gibi değil ki o kumandayla. yani sırf netflix amazon blutv için böyle işlemciye gerek yok. varsa bilmediğimiz bir özelliği öğrenmek isterim.
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 435
    Al benden de o kadar. İlk çıktığı günden bugüne kadar kullanıyorum. Yani media player olarak zaten güncel hali gayet yeterli. Fazlası şuan için bana "yeniledik hadi alın" demekten ileri gitmiyor gibi geliyor.
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    burkocan (Burak Burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 435
    aynı şekilde ilk çıktığından beri kullanıyorum hala TÜRKÇE DİKTE yok cihazda. Ayrıca youtube'u da HD desteklemesi cabası. Oyunlar desen grafikleri çok kötü. Kumanda üzerinde mikrofon var ama hiç bir işe yaramıyor malesef. Kaç yıldır güncelliyorum şu türkçe dikte türkçe siri çıkar diye adamlar inatla koymamaya çalışıyorlar bu basit özellikleri. Aldığım dönemde PS4'ü 1100 - 1200 TL civarlarına alabiliyordum keşke onu alsaydım.
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Belliki basic oyuncular için iyi bişey geliyor
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    2364 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    apple tv 2020, apple a12z bionic ve Apple
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