Apple TV 4K 2020 bu hafta geliyor, Apple A12Z yonga seti de yanında

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Apple cephesinde bilgisayar sistemlerinin ARM mimarisine geçişinin yankıları sürerken diğer kategorilerin hazırlıkları da sürüyor. Apple’ın bu hafta yeni set üstü kutusunu piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple TV 2020 neler sunacak?

Firmaya yakın kaynakların sızdırdıkları bilgiye göre yeni Apple TV 4K modeli için yarın itibariyle ön siparişler açılıyor. Yine Apple sessiz bir tanıtım yapmış olacak. Cuma günü itibariyle ise yeni modelin sevkiyata başlayacağı ifade ediliyor.

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Apple TV 4K 2020 modelinde A12Z Bionic yonga setinin yer alacağı konuşuluyor. Performans odaklı bir yonga seti olan Apple A12Z Bionic; 4+4 şeklinde çekirdek dizilimi ve özelleştirilmiş 8 grafik kümesi barındırıyor. Diğer taraftan 6GB RAM ve 128GB depolama sisteme eşlik ediyor.

Sürekli güç beslemesi olduğu için Apple TV saat frekansı tarafında biraz daha esnek ve Apple A12Z Bionic mümkün olan en yüksek frekanslara çıkabilecek. Apple’ın yeni bir soğutma sistemi ile verimliliği koruyacağı ifade ediliyor.

En güçlü Apple TV modeli olarak dikkat çeken Apple TV 2020 modeli konfigürasyona bakıldığında biraz daha oyuna ve 4K oynatımına odaklanmış gibi görünüyor. Özellikle Apple Arcade ve Apple TV+ abonelikleri bu noktada öne çıkacak.

https://wccftech.com/2020-apple-tv-december-8-release-a12z-bionic/

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