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    Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor

    Dystopia: Contest of Heroes oyununda düşman üsleri farklı stratejilerle ele geçirmeye çalışırken Conor McGregor da tavsiyeleriyle sistemi daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor.
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    Ekrem71
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    Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor
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    UFC liginin tanınmış oyuncularından Conor McGregor; hayranlarını stratejik bir savaşın içerisine götürüyor. Dystopia: Contest of Heroes oyununu Conor McGregor liderliğinde oynayın.

    Dystopia: Contest of Heroes neler sunuyor?

    Üs kurma ve üs ele geçirme tarzında bir oyun olan Dystopia: Contest of Heroes; ilk saniyesinden itibaren Conor McGregor anlatımıyla oyuncuları savaş alanına götürüyor. McGregor hem animasyon olarak oyunu anlatırken hem de pek çok menüde görsel olarak boy gösteriyor.

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    Türünün eğlenceli ve sıkmayan havasını koruyan Dystopia: Contest of Heroes; distopik bir gelecekte galaksiyi düşman istilasından kurtarmanızı konu ediniyor. Üssünüzü kurduktan sonra kaynak üretimi ve depolaması için sürekli güncellemeniz gerekiyor.

    Kahraman sınıfındaki karakterleriniz özel güçleri ile düşman üslerine saldırırken standart asker sınıfı ile de saldırıyı destekliyorsunuz. Klanlara katılarak zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Süreli turnuvalarda ise rakip takımlara karşı başarı kazanmak gerekiyor. Sürükleyici animasyonları ve karakter tasarımları ile beğeni toplayan Dystopia: Contest of Heroes meraklılarına uzun eğlence süreleri vadediyor.

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