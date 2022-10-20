Apple TV HD’nin satışı durduruldu

Apple TV HD en son 2021 yılında yenilenmişti
2015 yılında tanıtılan Apple TV HD, iPhone 6 serisinde kullan A8 işlemci ve 2GB RAM ile çıkış yapmıştı. Apple TV HD, donanımsal anlamda herhangi bir güncelleme almasa da Apple, geçtiğimiz yıl cihazı Siri destekli kumanda ile güncellemişti. Geçtiğimiz günlerde Apple TV 4K’yı güncelleyen firma, HD modelin satışını durdurdu.
2022 model Apple TV 4K, artık A15 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. 64GB ve 128GB depolama seçeneklerine sahip olan cihaz, başlangıç fiyatında düşüş görerek 129 dolara satılıyor. Firma, 4K modelini güncellemesi ve fiyat indirimi yapması ile, TV HD modelini tamamen rafa kaldırdı. Cihazın ne kadar süre yazılım desteği alacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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