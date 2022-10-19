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    Nothing Ear (1) zamlanıyor: Artık 149 dolar

    Carl Pei tarafından kurulan Nothing’in ilk ürünü Nothing Ear (1) kablosuz kulaklığı, çıkışından 1 yıl sonra zamlanıyor. Üst seviye özellikli cihaz, artık 149 dolardan satışa sunulacak.
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    Nothing, Ear (1) için fiyat artışına gidiyor Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucularından olan Carl Pei, firmadan ayrılarak kendi markasını kurmuştu. 2021’de ilk ürününü tanıtan Nothing, geçtiğimiz aylarda ilk akıllı telefonunu da tanıtmıştı. İlginç tasarımları ve fiyat performans konusunda beğenilen firma, geçtiğimiz yıl tanıttığı kulaklığına zam yapıyor.

    Nothing Ear (1) artık 149 dolar

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Nothing Ear (1); aktif gürültü engelleme, IPX4 sertifikası ve kablosuz şarj desteğini uygun fiyata (99 dolar) getirerek dikkat çekmişti. Çıkışından bu yana Google Assistant desteği dahil 15 farklı yazılım güncellemesi alan kulaklık, gelecek haftadan itibaren zamlı satılacak.


    Carl Pei, fiyattaki artışın nedenini üretim ve geliştirme sürecindeki artışlara bağladı. Pei, firmanın artık 185 çalışana sahip olduğunu ve kulaklığa verdikleri desteğin güçlü olduğunu belirtti. Nothing Ear (1), 26 Ekim’den itibaren 149 dolar olacak. Kulaklığı almayı düşünüyorsanız, o tarihten önce almanız avantajlı olacaktır.

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    necoinside 4 saat önce

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