Apple tvOS 17 tanıtıldı! FaceTime, yeni arayüz ve daha fazlası

Yeni arayüz ve çok daha fazlası
tvOS 17'nin özelliklerine gelmeden önce tasarımdan başlamamız gerekiyor. iPad’leri anımsatacak şekilde şık ve sade bir görünüme kavuşan tvOS 17, zaman ve etkin profil dahil olmak üzere sistem durumunu görüntüleyen ve etkinliğinize göre diğer ayrıntılarla genişleyen yeni bir Kontrol Merkezi ile geliyor.
iPhone ve iPad tabanlı FaceTime desteği
Apple'ın aktardığına göre tvOS için yeni FaceTime uygulaması, aramaları doğrudan Apple TV, iPhone veya iPad'inizden başlatmaya ve ardından TV üzerinden kullanmaya olanak tanıyacak. Bu noktada Apple'ın Süreklilik Kamerası özelliğinden yararlanacak yeni entegrasyon, iPhone veya iPad'de bulunan kamera ve mikrofonu kullanacak.
tvOS 17 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilik ise Gelişmiş Diyalog özelliği.Apple'a göre bu özellik içeriklerde yer alan diyalogları tüm arka plan seslerinden ayıracak ve daha net olacak şekilde diyaloğu merkez kanala taşıyacak. Sunulacak yenilikler arasında ise, Dolby Vision 8.1 desteği, Apple Fitness+ geliştirmeleri (özel planlar dahil) ve üçüncü taraf VPN desteği yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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