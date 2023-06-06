Apple tvOS 17 tanıtıldı! FaceTime, yeni arayüz ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Apple, kısa süre önce düzenlenen WWDC 2023 etkinliği kapsamında iOS 17, macOS 14 ve M2 Ultra dahil olmak üzere heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan biri ise bu sonbaharda kullanıma sunulacak tvOS 17 oldu diyebiliriz. Merakla beklenen tvOS 17, yeni arayüz tasarımı, iPhone üzerinden FaceTime aramaları dahil olmak üzere birçok özellik içeriyor. İşte tvOS 17 ile sunulacak yenilikler...

Yeni arayüz ve çok daha fazlası

tvOS 17'nin özelliklerine gelmeden önce tasarımdan başlamamız gerekiyor. iPad’leri anımsatacak şekilde şık ve sade bir görünüme kavuşan tvOS 17, zaman ve etkin profil dahil olmak üzere sistem durumunu görüntüleyen ve etkinliğinize göre diğer ayrıntılarla genişleyen yeni bir Kontrol Merkezi ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak Apple TV için Siri Remote'a, iPhone'un Kontrol Merkezi'ni kullanarak erişebilecek. iPhone'unuzdaki uzaktan kumandayı Apple TV'nizi uyandırmak ve kontrol etmek için kullandığınızda ise, otomatik olarak profil geçişi sağlanacak. Sistem dili ve eşleştirilmiş AirPod'lar dahil olmak üzere artık her profil için ek ayarlar ve tercihler kaydediliyor.

iPhone ve iPad tabanlı FaceTime desteği

Apple'ın aktardığına göre tvOS için yeni FaceTime uygulaması, aramaları doğrudan Apple TV, iPhone veya iPad'inizden başlatmaya ve ardından TV üzerinden kullanmaya olanak tanıyacak. Bu noktada Apple'ın Süreklilik Kamerası özelliğinden yararlanacak yeni entegrasyon, iPhone veya iPad'de bulunan kamera ve mikrofonu kullanacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca artık Remote Controller sayesinde kumanda yakınınızda mı yoksa uzakta mı anlayabileceksiniz. Ek olarak Apple, bu yıl içerisinde Cisco ve Zoom'un sunduğu WebEx gibi konferans uygulamalarının da tvOS'ta geleceğini duyurdu.

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tvOS 17 ile kullanıma sunulacak bir diğer yenilik ise Gelişmiş Diyalog özelliği.Apple'a göre bu özellik içeriklerde yer alan diyalogları tüm arka plan seslerinden ayıracak ve daha net olacak şekilde diyaloğu merkez kanala taşıyacak. Sunulacak yenilikler arasında ise, Dolby Vision 8.1 desteği, Apple Fitness+ geliştirmeleri (özel planlar dahil) ve üçüncü taraf VPN desteği yer alıyor.

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Apple tvOS 17 tanıtıldı! FaceTime, yeni arayüz ve daha fazlası