iOS 17 tanıtıldı! İşte iOS 17 özellikleri ve gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, 5 Haziran 2023 TSİ 20.00’de başlayan Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğinde iOS 17 dahil olmak üzere yeni yazılımlarını tanıttı. iOS 17 nasıl olacak ve iOS 17 yenilikler neler olacak merakla bekleniyordu. 5 Haziran’da iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme resmî olarak tanıtıldı. İşte iOS 17 özellikleri:

iOS 17 yenilikler 🆕

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StandBy - iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma

NameDrop - iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşma

Journal - Yeni günlük tutma uygulaması

Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma

Canlı stickerlar

Sesli mesajları yazıya dökme

Gelişmiş otomatik tamamlama

FaceTime'ta mesaj ekleme

Fotoğraflarda evcil hayvan albümleri

Bul öğe paylaşımı

Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu

Kilit ekranında yeni kişi görünümü

Çevrimdışı Haritalar

Tam Boyutta Gör iOS 17 ile gelen yenilikler kilit ekranına getirilen yeni özelleştirmelerle başladı. Apple, iOS 17 ile Mesajlar, FaceTime ve Arama uygulamasına yeni özellikler ekledi. Örneğin; Mesajlar uygulamasında tek dokunuşla sohbetin başına gitmek, Check-in yapmak, sticker göndermek mümkün.

Tam Boyutta Gör AirDrop, bir dosyayı Apple cihazlar arasında paylaşmanın en kolay yolu ve iOS 17, NameDrop adında yeni bir özellik getiriyor. NameDrop, kullanıcıların iPhone'larını veya iPhone ile Apple Watch'larını yakınlaştırarak kişi bilgilerini kolayca paylaşmalarına olanak tanıyor.

Haritalar uygulamasına çevrimdışı özelliği geldi; böylece önceden belli bir alanı indirerek, internet erişiminiz olmadığında adım adım yol tarifine erişebilecek, tahmini varış saatlerini görebilecek, yerinizi bulabilecek ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz.

iOS 17, klavyeye iyileştirmeler getiriyor. Özellikle İngilizce kullanıldığında otomatik cümle tamamlama çok daha iyi çalışacaktır.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’ları aktif olarak kullanılmadıklarında, bir masa veya komodinin üzerine konulduğunda daha kullanışlı hale getirmek için iOS 17 ile kilit ekranına yeni işlev getiriyor.

iOS 17, hava durumu, takvim etkinlikleri, bildirimler gibi bilgileri akıllı ev ekranı stilinde gösteren yeni iPhone kilit ekranı arayüzü sunuyor. Apple buna Standby diyor. iPhone kilitlendiğinde ve yatay tutulduğunda yeni mod görünür oluyor. Ekrandaki bilgilerin okunmasını kolaylaştırmak için daha çık renkli yazılarla koyu arka plan kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör iOS 17 güncellemesi, yeni bir uygulamayı beraberinde getiriyor; Günlük (Journal) uygulaması. Etkinliklerinizi ve düşüncelerinizi günlük olarak kaydetmenize ve takip etmenize olanak sağlayan yepyeni bir uygulama. Kullanıcı davranışını analiz eden uygulama, yazmak isteyebileceğiniz olası konuları öneriyor ve yakınınızdaki arkadaşlarınızı bulabiliyor. Uygulama, metin mesajı, telefon araması ile entegre çalışıyor ancak tüm veriler ve günlük analizler iPhone’da kalıyor.

AirTag, en fazla beş kişiyle paylaşılarak, arkadaşlarınızın ve ailenizin Bul'daki bir öğeyi takip etmesine olanak tanıyor. Gruba dahil olan herkes, öğenin konumunu görebiliyor, ses çalabiliyor ve yakınlardayken paylaşılan AirTag'in konumunu tam olarak belirlemeye yardımcı olan Hassas Bulma özelliğini kullanabiliyor. Bu, diğer tüm Bul ağ aksesuarlarıyla da çalışıyor.

AirPlay, artık otellerde desteklenen televizyonlarla da çalışıyor ve seyahat ederken TV'de en sevdiğiniz içeriklerin keyfini kolayca çıkarabilmenizi sağlıyor. Apple, bu özelliğin yıl sonuna doğru seçkin otellerde kullanıma sunulacağını söyledi.

iOS 17 alacak cihazlar: İşte destekleyen iPhone telefonlar 49 dk. önce eklendi

iOS 17, yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor. Apple, WWDC23 öncesinde yeni iPhone erişilebilirlik özelliklerini tanıtmıştı. Assistive Access adında yeni mod, arayüzü basitleştirerek kamera, fotoğraflar, müzik, aramalar, mesajlar uygulamalarına daha hızlı erişmenizi sağlıyor. Personal Voice, konuşma becerisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan kişiler için geliştirilmiş, iPhone’un kişinin kendi sesine benzer bir ses oluşturmasına olanak tanıyan bir başka yeni özellik.

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