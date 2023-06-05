iOS 17 tanıtıldı! İşte iOS 17 özellikleri ve gelen yenilikler

iOS 17 yenilikler 🆕
- StandBy - iPhone'u baş ucu saati olarak kullanma
- NameDrop - iPhone'lar arası kişi bilgilerini paylaşma
- Journal - Yeni günlük tutma uygulaması
- Mesajlar uygulamasında sticker, check-in yapma
- Canlı stickerlar
- Sesli mesajları yazıya dökme
- Gelişmiş otomatik tamamlama
- FaceTime'ta mesaj ekleme
- Fotoğraflarda evcil hayvan albümleri
- Bul öğe paylaşımı
- Hey Siri yerine yalnızca Siri komutu
- Kilit ekranında yeni kişi görünümü
- Çevrimdışı Haritalar
Haritalar uygulamasına çevrimdışı özelliği geldi; böylece önceden belli bir alanı indirerek, internet erişiminiz olmadığında adım adım yol tarifine erişebilecek, tahmini varış saatlerini görebilecek, yerinizi bulabilecek ve çok daha fazlasını yapabileceksiniz.
iOS 17, klavyeye iyileştirmeler getiriyor. Özellikle İngilizce kullanıldığında otomatik cümle tamamlama çok daha iyi çalışacaktır.
iOS 17, hava durumu, takvim etkinlikleri, bildirimler gibi bilgileri akıllı ev ekranı stilinde gösteren yeni iPhone kilit ekranı arayüzü sunuyor. Apple buna Standby diyor. iPhone kilitlendiğinde ve yatay tutulduğunda yeni mod görünür oluyor. Ekrandaki bilgilerin okunmasını kolaylaştırmak için daha çık renkli yazılarla koyu arka plan kullanılıyor.
AirTag, en fazla beş kişiyle paylaşılarak, arkadaşlarınızın ve ailenizin Bul'daki bir öğeyi takip etmesine olanak tanıyor. Gruba dahil olan herkes, öğenin konumunu görebiliyor, ses çalabiliyor ve yakınlardayken paylaşılan AirTag'in konumunu tam olarak belirlemeye yardımcı olan Hassas Bulma özelliğini kullanabiliyor. Bu, diğer tüm Bul ağ aksesuarlarıyla da çalışıyor.
AirPlay, artık otellerde desteklenen televizyonlarla da çalışıyor ve seyahat ederken TV'de en sevdiğiniz içeriklerin keyfini kolayca çıkarabilmenizi sağlıyor. Apple, bu özelliğin yıl sonuna doğru seçkin otellerde kullanıma sunulacağını söyledi.
iOS 17, yeni erişilebilirlik özellikleri getiriyor. Apple, WWDC23 öncesinde yeni iPhone erişilebilirlik özelliklerini tanıtmıştı. Assistive Access adında yeni mod, arayüzü basitleştirerek kamera, fotoğraflar, müzik, aramalar, mesajlar uygulamalarına daha hızlı erişmenizi sağlıyor. Personal Voice, konuşma becerisini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan kişiler için geliştirilmiş, iPhone’un kişinin kendi sesine benzer bir ses oluşturmasına olanak tanıyan bir başka yeni özellik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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