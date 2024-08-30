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    Napoleon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu Apple TV+'ta yayınlandı

    Geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluşan büyük bütçeli Napoleon filminin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu Apple TV+'ta yayınlandı. Bu yeni kurgu, orijinal versiyondan 48 dakika daha uzun.
    Napoleon filminin uzun versiyonu Apple TV+'ta yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Usta yönetmen Ridley Scott'ın büyük bütçeli Napoleon filmi, geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluştu. Apple'ın yapımcısı olduğu film ilk olarak sinemalarda gösterime sokulduktan sonra, mart ayında da Apple TV+'a geldi. Apple TV+'ta yayınlanan versiyonla sinemalarda gösterilen versiyon aynıydı. Ancak daha filmin orijinal versiyonu çıkmadan, bir de "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun olacağı, bunun da yakın bir gelecekte Apple TV+'ta yayınlanacağı açıklandı. İşte o versiyon dün Apple TV+'ta yayınlandı.

    Napoleon'un Yönetmenin Kurgusu Versiyonu İlk Başta Açıklandığı Kadar Uzun Değil

    Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği Napoleon filminin sinemalarda gösterilen ve daha sonra Apple TV+'a gelen orijinal versiyonu 2 saat 38 dakikaydı. Ridley Scott, "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun ise 4.5 saate yakın olacağını söylüyordu. Ne var ki günün sonunda yayınlanan "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu çok daha kısa oldu. Dün yayınlanan bu yeni versiyonun süresi 3 saat 24 dakika uzunluğunda. Yani orijinal versiyondan sadece 48 dakika daha uzun. Ridley Scott, daha önce yaptığı açıklamalarda, bu kurguda hikâyenin Josephine tarafını daha çok göreceğimizi söylemişti.

    Büyük umutlarla hayata geçirilen ve 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Napoleon, beklenen etkiyi yaratamadı. Genel olarak çok iyi yorumlar almayan film, gişede de beklentilerin çok altında kaldı. Bu durum filmin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonuna olan ilgiyi de köreltmiş durumda. Ancak filmi seven niş kitle için bu yeni kurgu bir şans vermeye değer olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 9 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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