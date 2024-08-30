Napoleon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu Apple TV+'ta yayınlandı

Napoleon'un Yönetmenin Kurgusu Versiyonu İlk Başta Açıklandığı Kadar Uzun Değil
Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği Napoleon filminin sinemalarda gösterilen ve daha sonra Apple TV+'a gelen orijinal versiyonu 2 saat 38 dakikaydı. Ridley Scott, "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun ise 4.5 saate yakın olacağını söylüyordu. Ne var ki günün sonunda yayınlanan "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu çok daha kısa oldu. Dün yayınlanan bu yeni versiyonun süresi 3 saat 24 dakika uzunluğunda. Yani orijinal versiyondan sadece 48 dakika daha uzun. Ridley Scott, daha önce yaptığı açıklamalarda, bu kurguda hikâyenin Josephine tarafını daha çok göreceğimizi söylemişti.
Büyük umutlarla hayata geçirilen ve 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Napoleon, beklenen etkiyi yaratamadı. Genel olarak çok iyi yorumlar almayan film, gişede de beklentilerin çok altında kaldı. Bu durum filmin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonuna olan ilgiyi de köreltmiş durumda. Ancak filmi seven niş kitle için bu yeni kurgu bir şans vermeye değer olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.