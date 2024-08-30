Napoleon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu Apple TV+'ta yayınlandı

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Ridley Scott'ın büyük bütçeli Napoleon filmi, geçtiğimiz yıl sinemaseverlerle buluştu. Apple'ın yapımcısı olduğu film ilk olarak sinemalarda gösterime sokulduktan sonra, mart ayında da Apple TV+'a geldi. Apple TV+'ta yayınlanan versiyonla sinemalarda gösterilen versiyon aynıydı. Ancak daha filmin orijinal versiyonu çıkmadan, bir de "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun olacağı, bunun da yakın bir gelecekte Apple TV+'ta yayınlanacağı açıklandı. İşte o versiyon dün Apple TV+'ta yayınlandı.

Napoleon'un Yönetmenin Kurgusu Versiyonu İlk Başta Açıklandığı Kadar Uzun Değil

Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği Napoleon filminin sinemalarda gösterilen ve daha sonra Apple TV+'a gelen orijinal versiyonu 2 saat 38 dakikaydı. Ridley Scott, "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun ise 4.5 saate yakın olacağını söylüyordu. Ne var ki günün sonunda yayınlanan "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu çok daha kısa oldu. Dün yayınlanan bu yeni versiyonun süresi 3 saat 24 dakika uzunluğunda. Yani orijinal versiyondan sadece 48 dakika daha uzun. Ridley Scott, daha önce yaptığı açıklamalarda, bu kurguda hikâyenin Josephine tarafını daha çok göreceğimizi söylemişti.

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Büyük umutlarla hayata geçirilen ve 200 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen Napoleon, beklenen etkiyi yaratamadı. Genel olarak çok iyi yorumlar almayan film, gişede de beklentilerin çok altında kaldı. Bu durum filmin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonuna olan ilgiyi de köreltmiş durumda. Ancak filmi seven niş kitle için bu yeni kurgu bir şans vermeye değer olabilir.

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