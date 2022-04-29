Apple uygulama şeffaflığı oranları Türkiye’de biraz düşük

Tam Boyutta Gör

Apple’ın uygulamalarda kişisel verilerin izlenmesini onaya tabi hale getirdiği Uygulama İzleme Şeffaflığı – ATT çerçevesi bir yılı geride bıraktı. Global benimsenme oranları ve ülkemizdeki benimsenme oranları bir rapor halinde yayınlandı.

Apple ATT raporları

AppsFlyer tarafından yapılan araştırmaya göre ATT protokolü bugüne kadar uygulamaların yüzde 80’ine ulaşmış durumda. Yeni uygulamalarda ve güncellemelerde şart koşulduğu için mevcut uygulamaların geçişi biraz zaman alıyor.

Apple ilk çeyrek satışları nasıl? 5 sa. önce eklendi

Kullanıcılara veri kullanımı öncesinde onay penceresi gösteren ATT protokolünün global çapta benimsenme oranı yüzde 46 seviyesinde çıktı. Türk tüketicilerin katılım oranı (onay verme) ise uygulamalarda yüzde 40, oyunlarda yüzde 41 oldu.

Gelişmiş piyasalarda kullanıcılar veri gizliliği konusunda daha hassas olduğu için, gelişmekte olan ülkelerdeki onay seviyesi %30 daha yüksek fakat, Fransa bunun bir istisnasını teşkil ediyor. Fransa'da hem oyun uygulamaları hem de oyun dışı uygulamalardaki onay oranı, diğer Batı Avrupa ülkelerindekinden %35 daha yüksek.

ATT'nin ilk başlatmada ve iki saat sonrasındaki gösterimleri arasında IDFA (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı) oranında ortalama %30 düşüş gözlemlendi. ATT isteminin ne zaman gösterileceğini uygulamalar kontrol. Rapor açıkça gösteriyor ki kullanıcıların uygulamayı ilk başlattığında gösterilen bildirime onay verme olasılığı, ilk başlatma sonrasında gösterilen diğer uygulama içi bildirimlere göre çok daha yüksek.

Mobil reklamcılar hatırlanacağı üzere gizlilik protokollerinden etkilenmiş ve sosyal medya platformlarının gelirlerinde önemli düşüşler olmuştu. Bununla birlikte mobil pazarlamacıların veriye dayalı iş birliği ve gizliliğe uygun stratejiler geliştirdiği belirtiliyor. 2021'in 3. çeyreğindeki ilk düşüşün ardından, iOS bütçeleri medya maliyetindeki yükseliş nedeniyle geçtiğimiz altı ayda %65 arttı. Bununla birlikte, bütçe geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 daha düşük kaldı.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple uygulama izleme şeffaflığı bir yılını doldurdu