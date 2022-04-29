Apple uygulama şeffaflığı oranları Türkiye’de biraz düşük

Apple’ın uygulamalarda kişisel verilerin izlenmesini onaya tabi hale getirdiği Uygulama İzleme Şeffaflığı – ATT çerçevesi bir yılı geride bıraktı. Global benimsenme oranları ve ülkemizdeki benimsenme oranları bir rapor halinde yayınlandı.
Apple ATT raporları
AppsFlyer tarafından yapılan araştırmaya göre ATT protokolü bugüne kadar uygulamaların yüzde 80’ine ulaşmış durumda. Yeni uygulamalarda ve güncellemelerde şart koşulduğu için mevcut uygulamaların geçişi biraz zaman alıyor.
Kullanıcılara veri kullanımı öncesinde onay penceresi gösteren ATT protokolünün global çapta benimsenme oranı yüzde 46 seviyesinde çıktı. Türk tüketicilerin katılım oranı (onay verme) ise uygulamalarda yüzde 40, oyunlarda yüzde 41 oldu.
Gelişmiş piyasalarda kullanıcılar veri gizliliği konusunda daha hassas olduğu için, gelişmekte olan ülkelerdeki onay seviyesi %30 daha yüksek fakat, Fransa bunun bir istisnasını teşkil ediyor. Fransa'da hem oyun uygulamaları hem de oyun dışı uygulamalardaki onay oranı, diğer Batı Avrupa ülkelerindekinden %35 daha yüksek.
ATT'nin ilk başlatmada ve iki saat sonrasındaki gösterimleri arasında IDFA (Reklamverenler İçin Tanımlayıcı) oranında ortalama %30 düşüş gözlemlendi. ATT isteminin ne zaman gösterileceğini uygulamalar kontrol. Rapor açıkça gösteriyor ki kullanıcıların uygulamayı ilk başlattığında gösterilen bildirime onay verme olasılığı, ilk başlatma sonrasında gösterilen diğer uygulama içi bildirimlere göre çok daha yüksek.
Mobil reklamcılar hatırlanacağı üzere gizlilik protokollerinden etkilenmiş ve sosyal medya platformlarının gelirlerinde önemli düşüşler olmuştu. Bununla birlikte mobil pazarlamacıların veriye dayalı iş birliği ve gizliliğe uygun stratejiler geliştirdiği belirtiliyor. 2021'in 3. çeyreğindeki ilk düşüşün ardından, iOS bütçeleri medya maliyetindeki yükseliş nedeniyle geçtiğimiz altı ayda %65 arttı. Bununla birlikte, bütçe geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9 daha düşük kaldı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.