Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Air'ın pil ömrünü artıran Adaptif Güç Modu nedir, nasıl çalışıyor?

    Apple, en ince telefonu iPhone Air'ı tanıtırken pil ömrüne destek verecek iOS 26 özelliğinden bahsetti: Adaptif Güç Modu. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor, hangi modellerde destekleniyor?

    iPhone Air, inceliğiyle etkileyici bir telefon olsa da pil ömrü açısından soru işareti bıraktıran bir model. Apple, bu telefona özel tasarlanan MagSafe Pil aksesuarıyla birlikte iOS 26 özelliği olan Adaptif Güç Modu ile kullanıcıların pil sorunu yaşamayacağını iddia ediyor.

    Apple, iPhone Air modelini tanıtırken pil ömrüne ilişkin olarak “Apple çipi, pil için yer açan iç mimarisi ve yazılım optimizasyonlarıyla iPhone Air, muhteşem bir pil ömrü sunuyor. iOS 26’daki yeni Adaptif Güç Modu ise kullanıcının genel pil tüketimini anlayabiliyor ve pilin ne zaman azalacağını tahmin ediyor. Bu sayede gücü akıllıca koruyarak gün boyu kullanıcının yanında oluyor.” açıklamasında bulundu.

    Adaptif Güç Modu nedir?

    iOS 26 Adaptif Güç Modu özelliği Tam Boyutta Gör
    iOS 26, iPhone pil ömrünü akıllıca uzatmak için tasarlanmış bir özellik olan Adaptif Güç Modu'nu getiriyor. Şarj seviyesi %20’ye düştüğünde aktif olan eski Düşük Güç Modu'nun aksine, bu yeni sistem arka planda çalışıyor ve cihazınızı nasıl kullandığınıza göre performansı ayarlıyor. Amaç, kullanıcı deneyimini aksatmadan pil tasarrufu sağlamak.

    Mod, güç tüketimini sürekli olarak takip ediyor ve yerinde ayarlamalar yapıyor. Bunlar arasında; parlaklığı biraz düşürme, gereksiz arka plan işlemlerini yavaşlatma ve işlemci performansını yalnızca gerektiğinde ölçeklendirme bulunuyor. Apple, bu ayarları cihazın tepki hızını korurken pil ömrünü uzatmak için küçük performans ayarlamaları olarak tanımlıyor.

    Yalnız, bu özellik yapay zekaya dayanıyor. iPhone, alışkanlıklarınızı öğrenip buna göre ayarları uygulayabilmek için Apple Intelligence'ı kullanıyor. Sistem gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve kullanımınız değiştikçe uyum sağlıyor.

    iPhone Adaptif Güç Modu nasıl açılır?

    iOS 26 Adaptif Güç Modu açma adımları Tam Boyutta Gör
    Adaptif Güç Modu, yapay zeka tabanlı bir özellik olsa da varsayılan olarak kapalı. Sistem güç tasarrufu ayarlamalarını devreye aldığında uyarı almak için Adaptif Güç Bildirimleri’ni açmanız gerekiyor. Bildirimler, kilit ekranında işlemi açıklayan kısa bir mesajla birlikte görünüyor.
    1. Ayarlar’ı açın
    2. Pil'e dokunun
    3. Güç Modu'nu seçin
    4. Adaptif Güç'ü açın.
    5. Adaptif Güç Bildirimlerini etkinleştirin

    iOS 26 Adaptif Güç Modu hangi iPhone’larda destekleniyor?

    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 16e
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone Air
    • iPhone 17
    • iPhone 17 Pro
    • iPhone 17 Pro Max

    iOS 26, Pil bölümünü daha net ve uygulanabilir verilerle yeniliyor. Güncelleme, sabit 24 saatlik ve 10 günlük grafikleri akıllı haftalık ortalamalarla değiştiriyor. Ayrıca, uygulamaya özel içgörüler, gerçek zamanlı şarj tahminleri ve optimizasyon veya sıcaklık nedenleriyle şarj duraklamalarını gösteren grafikler sunuyor.

    iOS 26, 15 Eylül’de yayınlanacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    erkeklerde bacaklarda kıl dökülmesi neden olur mazot yanar mı zehra akrostiş benzin filtresi ne zaman değişir anafranil kullananlar yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum