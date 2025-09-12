iPhone Air'ın pil ömrünü artıran Adaptif Güç Modu nedir, nasıl çalışıyor?

iPhone Air, inceliğiyle etkileyici bir telefon olsa da pil ömrü açısından soru işareti bıraktıran bir model. Apple, bu telefona özel tasarlanan MagSafe Pil aksesuarıyla birlikte iOS 26 özelliği olan Adaptif Güç Modu ile kullanıcıların pil sorunu yaşamayacağını iddia ediyor.

iOS 26 alacak telefonlar: İşte destekleyen iPhone modelleri 2 gün önce eklendi

Apple, iPhone Air modelini tanıtırken pil ömrüne ilişkin olarak “Apple çipi, pil için yer açan iç mimarisi ve yazılım optimizasyonlarıyla iPhone Air, muhteşem bir pil ömrü sunuyor. iOS 26’daki yeni Adaptif Güç Modu ise kullanıcının genel pil tüketimini anlayabiliyor ve pilin ne zaman azalacağını tahmin ediyor. Bu sayede gücü akıllıca koruyarak gün boyu kullanıcının yanında oluyor.” açıklamasında bulundu.

Adaptif Güç Modu nedir?

Tam Boyutta Gör iOS 26, iPhone pil ömrünü akıllıca uzatmak için tasarlanmış bir özellik olan Adaptif Güç Modu'nu getiriyor. Şarj seviyesi %20’ye düştüğünde aktif olan eski Düşük Güç Modu'nun aksine, bu yeni sistem arka planda çalışıyor ve cihazınızı nasıl kullandığınıza göre performansı ayarlıyor. Amaç, kullanıcı deneyimini aksatmadan pil tasarrufu sağlamak.

Mod, güç tüketimini sürekli olarak takip ediyor ve yerinde ayarlamalar yapıyor. Bunlar arasında; parlaklığı biraz düşürme, gereksiz arka plan işlemlerini yavaşlatma ve işlemci performansını yalnızca gerektiğinde ölçeklendirme bulunuyor. Apple, bu ayarları cihazın tepki hızını korurken pil ömrünü uzatmak için küçük performans ayarlamaları olarak tanımlıyor.

Yalnız, bu özellik yapay zekaya dayanıyor. iPhone, alışkanlıklarınızı öğrenip buna göre ayarları uygulayabilmek için Apple Intelligence'ı kullanıyor. Sistem gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve kullanımınız değiştikçe uyum sağlıyor.

iPhone Adaptif Güç Modu nasıl açılır?

Tam Boyutta Gör Adaptif Güç Modu, yapay zeka tabanlı bir özellik olsa da varsayılan olarak kapalı. Sistem güç tasarrufu ayarlamalarını devreye aldığında uyarı almak için Adaptif Güç Bildirimleri’ni açmanız gerekiyor. Bildirimler, kilit ekranında işlemi açıklayan kısa bir mesajla birlikte görünüyor.

Ayarlar’ı açın Pil'e dokunun Güç Modu'nu seçin Adaptif Güç'ü açın. Adaptif Güç Bildirimlerini etkinleştirin

iOS 26 Adaptif Güç Modu hangi iPhone’larda destekleniyor?

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iOS 26, Pil bölümünü daha net ve uygulanabilir verilerle yeniliyor. Güncelleme, sabit 24 saatlik ve 10 günlük grafikleri akıllı haftalık ortalamalarla değiştiriyor. Ayrıca, uygulamaya özel içgörüler, gerçek zamanlı şarj tahminleri ve optimizasyon veya sıcaklık nedenleriyle şarj duraklamalarını gösteren grafikler sunuyor.

iOS 26, 15 Eylül’de yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iPhone Air pil ömrünü artıran Adaptif Güç Modu nedir?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: