iPhone Air'ın pil ömrünü artıran Adaptif Güç Modu nedir, nasıl çalışıyor?

iPhone Air, inceliğiyle etkileyici bir telefon olsa da pil ömrü açısından soru işareti bıraktıran bir model. Apple, bu telefona özel tasarlanan MagSafe Pil aksesuarıyla birlikte iOS 26 özelliği olan Adaptif Güç Modu ile kullanıcıların pil sorunu yaşamayacağını iddia ediyor.
Apple, iPhone Air modelini tanıtırken pil ömrüne ilişkin olarak “Apple çipi, pil için yer açan iç mimarisi ve yazılım optimizasyonlarıyla iPhone Air, muhteşem bir pil ömrü sunuyor. iOS 26’daki yeni Adaptif Güç Modu ise kullanıcının genel pil tüketimini anlayabiliyor ve pilin ne zaman azalacağını tahmin ediyor. Bu sayede gücü akıllıca koruyarak gün boyu kullanıcının yanında oluyor.” açıklamasında bulundu.
Adaptif Güç Modu nedir?
Mod, güç tüketimini sürekli olarak takip ediyor ve yerinde ayarlamalar yapıyor. Bunlar arasında; parlaklığı biraz düşürme, gereksiz arka plan işlemlerini yavaşlatma ve işlemci performansını yalnızca gerektiğinde ölçeklendirme bulunuyor. Apple, bu ayarları cihazın tepki hızını korurken pil ömrünü uzatmak için küçük performans ayarlamaları olarak tanımlıyor.
Yalnız, bu özellik yapay zekaya dayanıyor. iPhone, alışkanlıklarınızı öğrenip buna göre ayarları uygulayabilmek için Apple Intelligence'ı kullanıyor. Sistem gerçek zamanlı olarak çalışıyor ve kullanımınız değiştikçe uyum sağlıyor.
iPhone Adaptif Güç Modu nasıl açılır?
- Ayarlar’ı açın
- Pil'e dokunun
- Güç Modu'nu seçin
- Adaptif Güç'ü açın.
- Adaptif Güç Bildirimlerini etkinleştirin
iOS 26 Adaptif Güç Modu hangi iPhone’larda destekleniyor?
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
iOS 26, Pil bölümünü daha net ve uygulanabilir verilerle yeniliyor. Güncelleme, sabit 24 saatlik ve 10 günlük grafikleri akıllı haftalık ortalamalarla değiştiriyor. Ayrıca, uygulamaya özel içgörüler, gerçek zamanlı şarj tahminleri ve optimizasyon veya sıcaklık nedenleriyle şarj duraklamalarını gösteren grafikler sunuyor.
iOS 26, 15 Eylül’de yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...