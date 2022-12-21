Apple duyurdu: iOS 16.1.2 güncellemesinin fişi çekildi!

iOS 16.1.2 güncellemesi neler sunuyordu?
263.1 MB'lık bir alanı kaplayan iOS 16.1.2 sayesinde iPhone modellerinin kablosuz operatörlerle daha uyumlu bir şekilde çalışması sağlandı. Ayrıca kendisinin Trafik Kazası Algılama yüzünden mağdur olan kullanıcıların sıkıntılarını giderdiği öğrenilmişti.
Kullanıcılar iOS 16.2 ile 13 Aralık 2022 tarihinde tanışmıştı. Bu sürüm Apple Music Sing'i güncelledi, iCloud için daha gelişmiş şifreleme yöntemlerini aktif etti ve Freeform'u yayımladı. iPad kullanıcıları ise Stage Manager'ı kullanırken harici ekran desteğine ihtiyaç duyuyordu. Bu özellik iPadOS 16.2 ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...