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    Anlık Bildirim

    Apple duyurdu: iOS 16.1.2 güncellemesinin fişi çekildi!

    30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan iOS 16.1.2 güncellemesi yolun sonuna geldi. Apple yoluna iOS 16.2 güncellemesi ile devam ediyor. iPhone ve iPad kullanıcıları nelere dikkat etmeli?
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    iOS 16.1.2 Tam Boyutta Gör
    iOS 16.1.2 güncellemesi ile vedalaşan Apple, iOS 16.2'yi yayımladı. iPhone ve iPad kullanıcıları artık iOS 16.1.2'ye geri dönemeyecek. Bu sürüm Trafik Kazası Algılama özelliği ile ön plana çıkmıştı.

    iOS 16.1.2 güncellemesi neler sunuyordu?

    263.1 MB'lık bir alanı kaplayan iOS 16.1.2 sayesinde iPhone modellerinin kablosuz operatörlerle daha uyumlu bir şekilde çalışması sağlandı. Ayrıca kendisinin Trafik Kazası Algılama yüzünden mağdur olan kullanıcıların sıkıntılarını giderdiği öğrenilmişti.

    Kullanıcılar iOS 16.2 ile 13 Aralık 2022 tarihinde tanışmıştı. Bu sürüm Apple Music Sing'i güncelledi, iCloud için daha gelişmiş şifreleme yöntemlerini aktif etti ve Freeform'u yayımladı. iPad kullanıcıları ise Stage Manager'ı kullanırken harici ekran desteğine ihtiyaç duyuyordu. Bu özellik iPadOS 16.2 ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    iOS 16.2 Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların güvenlik sebeplerinden dolayı eski iOS sürümlerine geri dönmesini istemeyen Apple'ın bu konudaki tek istisnası iOS 16.2'den ve iOS 16.3 beta 1'den iOS 15'e geri dönmeye izin vermesi. Bunun sebebi Apple'ın iOS 15.7.2 eşliğinde hizmet veren cihazlara hâlâ güvenlik güncellemesi desteği vermesi.
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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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