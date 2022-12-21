Apple duyurdu: iOS 16.1.2 güncellemesinin fişi çekildi!

Tam Boyutta Gör iOS 16.1.2 güncellemesi ile vedalaşan Apple, iOS 16.2'yi yayımladı. iPhone ve iPad kullanıcıları artık iOS 16.1.2'ye geri dönemeyecek. Bu sürüm Trafik Kazası Algılama özelliği ile ön plana çıkmıştı.

iOS 16.1.2 güncellemesi yayımlandı! İşte yenilikler 2 hf. önce eklendi

iOS 16.1.2 güncellemesi neler sunuyordu?

263.1 MB'lık bir alanı kaplayan iOS 16.1.2 sayesinde iPhone modellerinin kablosuz operatörlerle daha uyumlu bir şekilde çalışması sağlandı. Ayrıca kendisinin Trafik Kazası Algılama yüzünden mağdur olan kullanıcıların sıkıntılarını giderdiği öğrenilmişti.

Kullanıcılar iOS 16.2 ile 13 Aralık 2022 tarihinde tanışmıştı. Bu sürüm Apple Music Sing'i güncelledi, iCloud için daha gelişmiş şifreleme yöntemlerini aktif etti ve Freeform'u yayımladı. iPad kullanıcıları ise Stage Manager'ı kullanırken harici ekran desteğine ihtiyaç duyuyordu. Bu özellik iPadOS 16.2 ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların güvenlik sebeplerinden dolayı eski iOS sürümlerine geri dönmesini istemeyen Apple'ın bu konudaki tek istisnası iOS 16.2'den ve iOS 16.3 beta 1'den iOS 15'e geri dönmeye izin vermesi. Bunun sebebi Apple'ın iOS 15.7.2 eşliğinde hizmet veren cihazlara hâlâ güvenlik güncellemesi desteği vermesi.

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Apple ve iOS 16.1.2 güncellemesi yollarını ayırdı