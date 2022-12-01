iOS 16.1.2 güncellemesi yayımlandı! İşte yenilikler

iOS 16.1.2 güncellemesi neler sunuyor?
Küçük bir yazılım güncellemesi olarak nitelendirilen bu iOS sürümü maalesef macOS veya watchOS yazılımları ile aynı anda yayımlanmadı. iOS 16.1.2'nin 263.1 MB boyutuna sahip olduğu ve iPhone modellerinin kablosuz operatörlerle daha uyumlu bir şekilde çalışmasını sağladığı öğrenildi.
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, ve iPhone 14 Pro Max dörtlüsü içinApple'ın Trafik Kazası Algılama isimli özelliğinde bir optimizasyon çalışması yapıldığı da elde edilen bilgiler arasında. Apple ilgili optimizasyon çalışması hakkında detaylı bir bilgi vermedi.
iOS 16.1.2'nin ihtiyaç duyacağı boş alanın büyüklüğü değişkenlik gösterebilir. Bazı kullanıcılar otomobil kazasının olmadığı bir senaryoda, özellikle eğlence parklarındaki hız trenlerinde, Trafik Kazası Algılama tarafından gereksiz yere uyarıldığını söyledi.
iOS 16.1.2'deki optimizasyon çalışmasının bu sorun ile ilgili olup olmadığı belli değil. Trafik Kazası Algılama tarafından algılanan kazalar sizin acil servislerle bağlantıya geçmenize yardımcı olabiliyor.
iOS 16.1.2 güncellemesi nasıl yüklenir? ⚙️
- Aygıtınızı prize takın ve onu Wi-Fi ile internete bağlayın.
- Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne erişin.
- Şimdi Yükle'ye tıklayın.
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam