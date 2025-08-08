iOS 26, OpenAI'ın en gelişmiş yapay zekası GPT-5 entegrasyonuyla geliyor

Tam Boyutta Gör OpenAI, yakın zamanda en yeni GPT-5 yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, ChatGPT sohbet botuna bir dizi güçlü yeni özellik getirmeye hazırlanıyor. Apple'ın ChatGPT'yi Apple Intelligence'a entegre etmesi sayesinde bu durum yalnızca ChatGPT kullanıcılarının ötesinde daha geniş bir kitleye fayda sağlayabilir. Peki ChatGPT'nin Apple Intelligence ile entegrasyonu ne zaman gerçekleşecek?

ChatGPT’ye gelen en büyük 7 yenilik 6 sa. önce eklendi

Apple’ın iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe'nun yayınlamasıyla birlikte GPT-5’i Apple cihazlarına entegre edeceği söyleniyor.

Şu anda ChatGPT, iPhone 15 Pro ve sonraki modellerde web aramaları, belge sorgulamaları ve Görsel Yapay Zeka gibi işler için Apple Intelligence içinden seçime bağlı olarak çalıştırılabiliyor. Kullanıcılar bu özelliklere OpenAI hesabı olmadan erişebiliyor ancak hesap bağlamak abonelik avantajları sağlıyor. iOS 26’da Apple Intelligence, FaceTime ve Mesajlar'da gerçek zamanlı konuşmaları çevirmek için Canlı Çeviri ve sistem genelinde içerik arama için Görsel Zeka yükseltmeleri gibi yeni özellikler kazandı.

iOS 18, ChatGPT ile iletişim kurduğunda, Apple IP adreslerini gizliyor ve OpenAI’ın kullanıcı isteklerini saklamasını engelliyor. Aynı teknik, iOS 26'da da gizliliği korumak için kullanılacak. iOS 26 güncellemesi, önümüzdeki ay beklenen iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26, GPT-5 entegrasyonuyla geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: