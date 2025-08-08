Giriş
    iOS 26, OpenAI'ın en gelişmiş yapay zekası GPT-5 entegrasyonuyla geliyor

    OpenAI'ın yeni GPT-5 yapay zeka modeli yakında Apple Intelligence ile birlikte kullanıma sunulacak. Bu, iPhone, iPad ve Mac'lerde daha güçlü ChatGPT özellikleri anlamına geliyor.

    chatgpt gpt-5 apple integelince ios 26 Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yakın zamanda en yeni GPT-5 yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, ChatGPT sohbet botuna bir dizi güçlü yeni özellik getirmeye hazırlanıyor. Apple'ın ChatGPT'yi Apple Intelligence'a entegre etmesi sayesinde bu durum yalnızca ChatGPT kullanıcılarının ötesinde daha geniş bir kitleye fayda sağlayabilir. Peki ChatGPT'nin Apple Intelligence ile entegrasyonu ne zaman gerçekleşecek?

    Apple’ın iOS 26, iPadOS 26 ve macOS Tahoe'nun yayınlamasıyla birlikte GPT-5’i Apple cihazlarına entegre edeceği söyleniyor.

    Şu anda ChatGPT, iPhone 15 Pro ve sonraki modellerde web aramaları, belge sorgulamaları ve Görsel Yapay Zeka gibi işler için Apple Intelligence içinden seçime bağlı olarak çalıştırılabiliyor. Kullanıcılar bu özelliklere OpenAI hesabı olmadan erişebiliyor ancak hesap bağlamak abonelik avantajları sağlıyor. iOS 26’da Apple Intelligence, FaceTime ve Mesajlar'da gerçek zamanlı konuşmaları çevirmek için Canlı Çeviri ve sistem genelinde içerik arama için Görsel Zeka yükseltmeleri gibi yeni özellikler kazandı.

    iOS 18, ChatGPT ile iletişim kurduğunda, Apple IP adreslerini gizliyor ve OpenAI’ın kullanıcı isteklerini saklamasını engelliyor. Aynı teknik, iOS 26'da da gizliliği korumak için kullanılacak. iOS 26 güncellemesi, önümüzdeki ay beklenen iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanacak.

