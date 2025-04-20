iPhone 17 Pro tasarımıyla şaşırtıyor: İşte yeni kamera modülü ve renkli kılıfları

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, uzun zamandır koruduğu tasarım çizgisini iPhone 17 Pro serisi ile değiştiriyor. iPhone 17 Pro ile özellikle arka kamera modülünde radikal bir değişikliğe giden Apple, kullanıcılar arasında heyecan ve endişeyi bir arada yaşatabilir. Sızdırılan yeni render görüntüleri ise iPhone 17 Pro'nun çeşitli renkli kılıflarla bir araya geldiğinde ortaya çıkan etkileyici görünümü gözler önüne seriyor.

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İşte iPhone 17 Pro'nun yeni renkli kılıflarının görüntüleri:

Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarında ikonik üçlü kamera düzenini korurken çok daha geniş bir kamera adası tasarımına geçiş yapması, birçok kullanıcı tarafından Google Pixel serilerine benzetildi. Bu yeni görünüm, bazı Apple hayranları tarafından eleştirilirken sızdırılan renkli kılıflarla birleştirilen renderlarda telefonun ne kadar zarif ve göz alıcı görünebileceğini de açıkça ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan iPhone 17 Pro kılıflarının görüntüleri, Apple'ın gerçekten de beklenenden çok daha büyük bir kamera adası tasarımına geçiş yapacağını doğruluyor. Ancak Apple, bu yeni görünümün herkes tarafından benimsenmeyeceğinin farkında olarak kullanıcılarına alternatifler sunmayı da ihmal etmiyor. iPhone 17 serisi içerisinde standart iPhone 17 modelinin, iPhone 16'daki mevcut tasarımı koruyacağı bildirilirken sızıntılar, yeni iPhone 17 Air modelinin ise daha büyük ancak belirgin şekilde daha ince ve zarif bir kamera adasıyla geleceğine işaret ediyor.

Apple'ın iPhone 17 Pro ile aldığı bu tasarım kararının doğru olup olmadığını şimdiden söylemek için henüz erken olsa da şirketin geleceğe yönelik planları daha da heyecan verici görünüyor. Söylentilere göre Apple, 2027 yılı için uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone modelini hazırlıyor. Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği bu yeni modelin detayları ise henüz bilinmiyor.

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iPhone 17 Pro'nun kamera modülü ve renkli kılıfları sızdırıldı