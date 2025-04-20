iPhone 17 Pro tasarımıyla şaşırtıyor: İşte yeni kamera modülü ve renkli kılıfları

İşte iPhone 17 Pro'nun yeni renkli kılıflarının görüntüleri:
Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarında ikonik üçlü kamera düzenini korurken çok daha geniş bir kamera adası tasarımına geçiş yapması, birçok kullanıcı tarafından Google Pixel serilerine benzetildi. Bu yeni görünüm, bazı Apple hayranları tarafından eleştirilirken sızdırılan renkli kılıflarla birleştirilen renderlarda telefonun ne kadar zarif ve göz alıcı görünebileceğini de açıkça ortaya koyuyor.
Apple'ın iPhone 17 Pro ile aldığı bu tasarım kararının doğru olup olmadığını şimdiden söylemek için henüz erken olsa da şirketin geleceğe yönelik planları daha da heyecan verici görünüyor. Söylentilere göre Apple, 2027 yılı için uzun zamandır beklenen katlanabilir iPhone modelini hazırlıyor. Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği bu yeni modelin detayları ise henüz bilinmiyor.