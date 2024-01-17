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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro, Disney’in 3D filmleriyle piyasaya çıkacak

    Apple ile Disney arasında özellikle Vision Pro için bir işbirliği bulunuyor. Ve şimdi ise Apple Vision Pro, Disney Plus tarafından sağlanan 3D filmlerle piyasaya sürüleceği açıklandı.
    Apple Vision Pro, Disney’in 3D filmleriyle piyasaya çıkacak Tam Boyutta Gör
    Apple ve Disney, Vision Pro'nun lansman sırasında Disney Plus'ın 3D içeriklerine sahip olacağını ve Disney Plus abonelerinin bunlara eşlik edecek özel animasyonlu gösterim ortamlarına sahip olacağını duyurmuştu. Vision Pro desteğiyle birlikte gelen çok sayıda yayın uygulaması ve uzamsal deneyimler de bulunuyor ancak burada önemli ve dikkat çeken bir eksiklik var: Netflix. Ancak yöneticiler daha önce mevcut uygulamanın Apple'ın yeni kulaklığında değiştirilmeden çalışacağını söylemişti.

    Apple Vision Pro, 3D içeriklerle çıkacak

    Vision Pro desteğiyle duyurulan diğer uygulamalar arasında ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok ve MUBI yer alıyor. Öte yandan Disney Plus’ta çıkan 3D filmler arasında sürpriz olmayacak bir şekilde Avatar: The Way of Water da listeleniyor. Ancak Vision Pro sahipleri Avengers Endgame, Star Wars The Force Awakens ve Encanto gibi filmlerin 3D versiyonlarına da sahip olacaklar. Bu arada sadece Disney filmleri değil, 150’den fazla 3D film erişilebilir olacak.

    Bu filmler Apple TV uygulaması üzerinden kiralanabilecek ve şirket, filmleri daha önce satın almış olan herkesin artık ekstra ödeme yapmadan 3D versiyonlara sahip olacağını söylüyor. Disney Plus abonelerine yönelik dört gösterim ortamından biri Disney Plus Theater olarak adlandırılıyor ve şirketin Hollywood'daki El Capitan Theatre'dan esinlendiğini söylediği bu ortamın yanı sıra Pixar'ın Monsters, Inc., Marvel Avengers filmlerindeki kurgusal Avengers Tower ve Star Wars'un Tatooine çölünde yer alan bir landspeeder'ın kokpitinde yer alan diğer ortamlar da bulunuyor.

    Apple, Disney içeriğinin yanı sıra Apple TV uygulamasında Alicia Keys Prova Odası ve Planet Earth yapımcılarının Prehistoric Planet Immersive adlı bir filmini içeren bazı ücretsiz sürükleyici eğlenceler olacağını belirtti. Öte yandan Hollywood stüdyoları uzun zamandır 3D'yi hayata geçirmeye çalışıyor. TV yapımcıları denemiş olsa da bu teknoloji sinema salonları dışında hiçbir zaman tam anlamıyla kullanılamadı. Vision Pro, 3D içerik olayında başarılı olursa gelecek yıllarda bu konuda bir büyüme yaşanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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