Apple Vision Pro, Disney’in 3D filmleriyle piyasaya çıkacak

Apple Vision Pro, 3D içeriklerle çıkacak
Vision Pro desteğiyle duyurulan diğer uygulamalar arasında ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok ve MUBI yer alıyor. Öte yandan Disney Plus’ta çıkan 3D filmler arasında sürpriz olmayacak bir şekilde Avatar: The Way of Water da listeleniyor. Ancak Vision Pro sahipleri Avengers Endgame, Star Wars The Force Awakens ve Encanto gibi filmlerin 3D versiyonlarına da sahip olacaklar. Bu arada sadece Disney filmleri değil, 150’den fazla 3D film erişilebilir olacak.
Bu filmler Apple TV uygulaması üzerinden kiralanabilecek ve şirket, filmleri daha önce satın almış olan herkesin artık ekstra ödeme yapmadan 3D versiyonlara sahip olacağını söylüyor. Disney Plus abonelerine yönelik dört gösterim ortamından biri Disney Plus Theater olarak adlandırılıyor ve şirketin Hollywood'daki El Capitan Theatre'dan esinlendiğini söylediği bu ortamın yanı sıra Pixar'ın Monsters, Inc., Marvel Avengers filmlerindeki kurgusal Avengers Tower ve Star Wars'un Tatooine çölünde yer alan bir landspeeder'ın kokpitinde yer alan diğer ortamlar da bulunuyor.
Apple, Disney içeriğinin yanı sıra Apple TV uygulamasında Alicia Keys Prova Odası ve Planet Earth yapımcılarının Prehistoric Planet Immersive adlı bir filmini içeren bazı ücretsiz sürükleyici eğlenceler olacağını belirtti. Öte yandan Hollywood stüdyoları uzun zamandır 3D'yi hayata geçirmeye çalışıyor. TV yapımcıları denemiş olsa da bu teknoloji sinema salonları dışında hiçbir zaman tam anlamıyla kullanılamadı. Vision Pro, 3D içerik olayında başarılı olursa gelecek yıllarda bu konuda bir büyüme yaşanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.