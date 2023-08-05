Atatürk dizisini iptal eden Disney Plus aboneliği nasıl iptal edilir? Ödenen para nasıl geri alınır?

Tam Boyutta Gör Disney Plus’ın Atatürk dizisini platformda yayınlamaktan vazgeçmesi üzerine Disney’e tepkiler sürüyor. Ermenilerin iptal edilmesini istediği dizi, iki bölümlük filme dönüştürülerek sadece FOX TV’de yayınlanacak ve sinemada gösterime girecek.

Disney Plus'a ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz

Çeşitli Ermeni toplulukları baskısı üzerine dizinin Disney Plus’ta yayınlanmasından vazgeçilmesi üzerine pek çok kullanıcı Disney Plus abonelik iptali yoluna başvurdu. Disney Plus’ın diziyi yayınlayacağını söyleyip yayınlamaması, Tüketici kanuna göre bu hizmeti “Ayıplı Hizmetler” kategorisine sokuyor. Bu da yıllık abonelik için peşin ödeme yapan kullanıcıların ödediği parayı Tüketici Hakem Heyetine başvurarak geri alabileceği anlamına geliyor.

Disney Plus’dan beklenen “Atatürk” açıklaması geldi 2 gün önce eklendi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13. maddesi 2. fıkrasında yer alan “Ayıplı Hizmet” tanımında şu ifadelere yer veriliyor:

“Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.”

Disney Plus, reklam ve ilanlarında Atatürk dizisini yayınlayacağını söyleyip diziyi yayınlamaktan vazgeçti. Bu maddeyi gerekçe göstererek sunulan hizmetin “Ayıplı Hizmet” olduğunu belirterek ödemenizi geri alabilirsiniz.

Disney Plus nasıl iptal edilir? ❌

Tarayıcıdan Disneyplus.com'a giriş yapın. Sağ üst bölgedeki profil resminize tıklayın. Hesap sayfasına giriş yapın. Açılan sayfada üyelik başlığının altındaki Disney+ (Yıllık) veya Disney+(Aylık) seçeneğine tıklayın. Üyeliği İptal Et seçeneğini seçin. Neden İptal Etmek İstiyorsunuz? şeklindeki soruda Diğer seçeneğini seçtikten sonra açılan alana "Atatürk dizisinin yayınlanmaktan vazgeçilmesi nedeniyle iptal ediyorum." yazın. İptal İşlemine Devam Et seçeneğini seçin. Sonraki sayfada "Hayır. Teşekkürler Disney+'ı İptal Et" seçeneğine dokunun. Üyeliğiniz başarıyla iptal edildi. Peşin ödediğiniz tutarı bu işlemle geri alamıyorsunuz ancak üyeliğinizin kalan aylarında Disney Plus'ı izlemeye devam edebiliyorsunuz.

Disney Plus para iadesi nasıl yapılır? 💸

Disney Plus'ın "Ayıplı Hizmet" sunduğunu gerekçe gösterek ödediğiniz parayı Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaparak geri alabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmak için e-Devlet'e giriş yaparak Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi hizmetini seçin. "Uygulamaya Git" butonuna dokunun. Açılan sayfada "Tüketici Başvuruları" seçeneğine basın. Firma Unvanı kısmına "Disney XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi" yazın. Adres ve telefon alanına şu bilgileri yazın: İl: İstanbul İlçe: "Zeytinburnu" Adres: "Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. No: 44 34020" Telefon: 2124149000 Kaydet ve İlerle seçeneğine basarak sonraki sayfaya gelin. Açılan sayfadaki fatura tarihi ve tutar bilgileri kısmını Disney Plus Hesap sayfasındaki Fatura Geçmişi sayfasındaki bilgilerle doldurabilirsiniz. Talep Türü'nü "6502 Sayılı Kanunda Yer Alan Diğer Talepler" olarak seçin. Şikayetin Konusu alanına şunu yazın: "(@mail adresiniz) mail hesabımla oluşturduğum Disney Plus üyeliğim hakkında bir talepte bulunuyorum. Disney Plus'ın reklam ve tanıtımlarında Atatürk dizisini yayınlayacağını söylemesi üzerine platforma peşin ödeme yaparak üye oldum ancak dizinin yayınlanmasından vazgeçildi. Bunu gerekçe göstererek yeliğimi iptal ettim. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 13. maddesi 2. fıkrasında yer alan “Ayıplı Hizmet” tanımına uygun olarak Ayıplı Hizmet kategorisine giren bu hizmet için ödediğim ücretin tarafıma geri ödenmesini talep ediyorum." Kaydet ve İlerle seçeneğini seçerek sonraki aşamaya geçin. Açılan sayfaya Disney Plus Fatura Geçmişi sayfasındaki faturanızın ekran görüntüsü .pdf formatında yüklemeniz gerekiyor. Dosya yükle seçeneğiyle yükledikten sonra altındaki Kaydet butonuna tıklayın. Sayfanın altındaki İlerle butonuna tıklayın. Başvuru dosyanızın bir özetini göreceksiniz. Tekrar İlerle butona basın. İkamet adresinize göre il ve ilçe tüketici hakem heyetlerinin listesini göreceksiniz. Seçeneklerden herhangi birisini seçerek Başvuruyu Tamamla seçeneğine basın. Onay sorusunda Tamam seçeneğini seçin. Başvuru numaranızı bir kenara not alın. Tüketici Hakem Heyetine başarıyla başvuru yaptınız. Heyetin incelemesinin ardından tarafınıza dönüş yapılacak. Başvurunuzun durumunu öğrenmek için Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Sorgulama sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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Disney Plus abonelik iptali nasıl yapılır? Para nasıl geri alınır