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    Xiaomi Watch 2 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı saat modeli Xiaomi Watch 2 Pro için tarih verildi. Yeni akıllı saat, Xiaomi 13T ve 13T Pro ile tanıtılacak. İşte Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri.
    Xiaomi Watch 2 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını sürdüren Xiaomi, uzun zamandır beklenen Xiaomi Watch 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Öyle ki akıllı saat daha önce IMEI veri tabanı gibi teknik platformlarda karşımıza çıkmıştı. Son olarak Xiaomi Watch 2 Pro'nun çıkış tarihi de resmen açıklandı.

    Xiaomi Watch 2 Pro 26 Eylül'de geliyor

    Bilmeyenler için Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 13T serisi için 26 Eylül tarihli bir lansman etkinliği duyurdu. Bunun ardından tüm gözler Xiaomi Watch 2 Pro'ya çevrildi diyebiliriz. Niketim birçok sızıntı, akıllı saatin mevcut etkinlikte tanıtılacağı yönündeydi. Bugün ise Xiaomi, Xiaomi Watch 2 Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını resmen doğruladı. 

    Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri

    Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Watch 2 Pro, 466×466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç boyutlarında AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ekrana ise, 2GB RAM ve 32 GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon W5+ Gen 1 işlemci ve 500mAh pil paketi eşlik edecek. Ayrıca modelin LTE ve Bluetooth olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağını belirtelim.

    Tasarım açısından Gorilla Glass ve çelik bir gövdeye sahip olan Xiaomi Watch 2 Pro, gümüş deri veya siyah kauçuk kayış seçenekleri ile geliyor. Sensör bölümünde ise 150 spor modu, EKG izleme, kalp atış hızı izleme, vücut ısısı ve uyku takibi gibi özellikleri mevcut. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesine de sahip olduğunu hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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