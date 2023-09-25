Xiaomi Watch 2 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı: İşte beklenen özellikler

Xiaomi Watch 2 Pro 26 Eylül'de geliyor
Bilmeyenler için Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 13T serisi için 26 Eylül tarihli bir lansman etkinliği duyurdu. Bunun ardından tüm gözler Xiaomi Watch 2 Pro'ya çevrildi diyebiliriz. Niketim birçok sızıntı, akıllı saatin mevcut etkinlikte tanıtılacağı yönündeydi. Bugün ise Xiaomi, Xiaomi Watch 2 Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını resmen doğruladı.
Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Watch 2 Pro, 466×466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç boyutlarında AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ekrana ise, 2GB RAM ve 32 GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon W5+ Gen 1 işlemci ve 500mAh pil paketi eşlik edecek. Ayrıca modelin LTE ve Bluetooth olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağını belirtelim.
Tasarım açısından Gorilla Glass ve çelik bir gövdeye sahip olan Xiaomi Watch 2 Pro, gümüş deri veya siyah kauçuk kayış seçenekleri ile geliyor. Sensör bölümünde ise 150 spor modu, EKG izleme, kalp atış hızı izleme, vücut ısısı ve uyku takibi gibi özellikleri mevcut. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesine de sahip olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.