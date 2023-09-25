Xiaomi Watch 2 Pro'nun çıkış tarihi resmen açıklandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi giyilebilir teknolojilere olan yatırımlarını sürdüren Xiaomi, uzun zamandır beklenen Xiaomi Watch 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Öyle ki akıllı saat daha önce IMEI veri tabanı gibi teknik platformlarda karşımıza çıkmıştı. Son olarak Xiaomi Watch 2 Pro'nun çıkış tarihi de resmen açıklandı.

Xiaomi Watch 2 Pro 26 Eylül'de geliyor

Bilmeyenler için Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 13T serisi için 26 Eylül tarihli bir lansman etkinliği duyurdu. Bunun ardından tüm gözler Xiaomi Watch 2 Pro'ya çevrildi diyebiliriz. Niketim birçok sızıntı, akıllı saatin mevcut etkinlikte tanıtılacağı yönündeydi. Bugün ise Xiaomi, Xiaomi Watch 2 Pro'nun 26 Eylül'de tanıtılacağını resmen doğruladı.

Xiaomi Watch 2 Pro özellikleri

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Watch 2 Pro, 466×466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç boyutlarında AMOLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu ekrana ise, 2GB RAM ve 32 GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon W5+ Gen 1 işlemci ve 500mAh pil paketi eşlik edecek. Ayrıca modelin LTE ve Bluetooth olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacağını belirtelim.

Tasarım açısından Gorilla Glass ve çelik bir gövdeye sahip olan Xiaomi Watch 2 Pro, gümüş deri veya siyah kauçuk kayış seçenekleri ile geliyor. Sensör bölümünde ise 150 spor modu, EKG izleme, kalp atış hızı izleme, vücut ısısı ve uyku takibi gibi özellikleri mevcut. Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık derecesine de sahip olduğunu hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.