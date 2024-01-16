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    Apple, 13 yıl sonra Samsung'u tahtından etti

    IDC, 2023 yılında küresel akıllı telefon satışlarını gösteren tabloyu paylaştı. Apple, 13 yıl sonra ilk kez Samsung'dan daha fazla telefon satışı gerçekleştirdi.
    apple samsung küresel akıllı telefon sevkiyatı 2023 Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre, Apple, 2023 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung’u geride bıraktı. Apple, 2010’dan bu yana ilk kez akıllı telefon satışlarında Samsung’u geçti.

    Samsung, uygun fiyatlı-bütçe modellerden pahalı premium katlanabilir modellere kadar düzinelerce akıllı telefon satıyor. Bu çeşitlilik ve fiyat aralığı sayesinde Samsung, 2010’dan bu yana her yıl en yüksek pazar payına sahip üretici oldu. Ancak, 2023 yılında durum değişti; Apple, geçtiğimiz yılı küresel akıllı telefon satışlarında pazar payı olarak önde kapattı. Apple, %20.1 pazar payı elde ederken, Samsung, %19.4 pazar payı elde etti.

    Küresel akıllı telefon satışları
    Marka 2023 satışları 2023 pazar payı 2022 satışları 2022 pazar payı 2023/2022 büyüme
    Apple 234.6 %20.1 226.3 %18.8 %3.7
    Samsung 226.6 %19.4 262.2 %21.7 -%13.6
    Xiaomi 145.9 %12.5 153.2 %12.7 -%4.7
    OPPO 103.1 %8.8 114.4 %9.5 -%9.9
    Transsion 94.9 %8.1 72.6 %6 %30.8
    Diğer 361.8 %31 377.2 %31.3 -%4.1

    Küresel akıllı telefon satışları tablosuna baktığımızda ilk üçte Apple, Samsung ve Xiaomi’yi görüyoruz. Ancak, yalnızca Apple, yıldan yıla satışlarını artırmayı başardı. Şirket, sevkiyatları 226.3 milyon adetten 234.6 milyon adede çıkardı. Huawei, Honor, OnePlus gibi daha düşük fiyat aralıklarında rekabetçi cihaz çıkaran üreticiler de kendilerine yer edinmeye başladı.

    Akıllı telefon pazarı 2023 yılında %3.2 düşüş göstererek 1.17 milyar adede geriledi. Ancak, 2023’ün ikinci yarısındaki büyüme, pazarın 2024’te canlanabileceğine dair umut veriyor. Bu arada Apple, bu başarıyı iPhone 15 serisiyle değil, iPhone 14 satışlarıyla elde etti. Ek olarak, Apple 2023’te pazar payı açısından zirvede yer almasına rağmen gelirleri düştü.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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