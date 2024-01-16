Apple, 13 yıl sonra Samsung'u tahtından etti

Samsung, uygun fiyatlı-bütçe modellerden pahalı premium katlanabilir modellere kadar düzinelerce akıllı telefon satıyor. Bu çeşitlilik ve fiyat aralığı sayesinde Samsung, 2010’dan bu yana her yıl en yüksek pazar payına sahip üretici oldu. Ancak, 2023 yılında durum değişti; Apple, geçtiğimiz yılı küresel akıllı telefon satışlarında pazar payı olarak önde kapattı. Apple, %20.1 pazar payı elde ederken, Samsung, %19.4 pazar payı elde etti.
|Marka
|2023 satışları
|2023 pazar payı
|2022 satışları
|2022 pazar payı
|2023/2022 büyüme
|Apple
|234.6
|%20.1
|226.3
|%18.8
|%3.7
|Samsung
|226.6
|%19.4
|262.2
|%21.7
|-%13.6
|Xiaomi
|145.9
|%12.5
|153.2
|%12.7
|-%4.7
|OPPO
|103.1
|%8.8
|114.4
|%9.5
|-%9.9
|Transsion
|94.9
|%8.1
|72.6
|%6
|%30.8
|Diğer
|361.8
|%31
|377.2
|%31.3
|-%4.1
Küresel akıllı telefon satışları tablosuna baktığımızda ilk üçte Apple, Samsung ve Xiaomi’yi görüyoruz. Ancak, yalnızca Apple, yıldan yıla satışlarını artırmayı başardı. Şirket, sevkiyatları 226.3 milyon adetten 234.6 milyon adede çıkardı. Huawei, Honor, OnePlus gibi daha düşük fiyat aralıklarında rekabetçi cihaz çıkaran üreticiler de kendilerine yer edinmeye başladı.
Akıllı telefon pazarı 2023 yılında %3.2 düşüş göstererek 1.17 milyar adede geriledi. Ancak, 2023’ün ikinci yarısındaki büyüme, pazarın 2024’te canlanabileceğine dair umut veriyor. Bu arada Apple, bu başarıyı iPhone 15 serisiyle değil, iPhone 14 satışlarıyla elde etti. Ek olarak, Apple 2023’te pazar payı açısından zirvede yer almasına rağmen gelirleri düştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.