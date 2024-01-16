Apple, 13 yıl sonra Samsung'u tahtından etti

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre, Apple, 2023 yılında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung’u geride bıraktı. Apple, 2010’dan bu yana ilk kez akıllı telefon satışlarında Samsung’u geçti.

Samsung, uygun fiyatlı-bütçe modellerden pahalı premium katlanabilir modellere kadar düzinelerce akıllı telefon satıyor. Bu çeşitlilik ve fiyat aralığı sayesinde Samsung, 2010’dan bu yana her yıl en yüksek pazar payına sahip üretici oldu. Ancak, 2023 yılında durum değişti; Apple, geçtiğimiz yılı küresel akıllı telefon satışlarında pazar payı olarak önde kapattı. Apple, %20.1 pazar payı elde ederken, Samsung, %19.4 pazar payı elde etti.

Küresel akıllı telefon satışları Marka 2023 satışları 2023 pazar payı 2022 satışları 2022 pazar payı 2023/2022 büyüme Apple 234.6 %20.1 226.3 %18.8 %3.7 Samsung 226.6 %19.4 262.2 %21.7 -%13.6 Xiaomi 145.9 %12.5 153.2 %12.7 -%4.7 OPPO 103.1 %8.8 114.4 %9.5 -%9.9 Transsion 94.9 %8.1 72.6 %6 %30.8 Diğer 361.8 %31 377.2 %31.3 -%4.1

Küresel akıllı telefon satışları tablosuna baktığımızda ilk üçte Apple, Samsung ve Xiaomi’yi görüyoruz. Ancak, yalnızca Apple, yıldan yıla satışlarını artırmayı başardı. Şirket, sevkiyatları 226.3 milyon adetten 234.6 milyon adede çıkardı. Huawei, Honor, OnePlus gibi daha düşük fiyat aralıklarında rekabetçi cihaz çıkaran üreticiler de kendilerine yer edinmeye başladı.

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Akıllı telefon pazarı 2023 yılında %3.2 düşüş göstererek 1.17 milyar adede geriledi. Ancak, 2023’ün ikinci yarısındaki büyüme, pazarın 2024’te canlanabileceğine dair umut veriyor. Bu arada Apple, bu başarıyı iPhone 15 serisiyle değil, iPhone 14 satışlarıyla elde etti. Ek olarak, Apple 2023’te pazar payı açısından zirvede yer almasına rağmen gelirleri düştü.

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