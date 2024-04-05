Disney Plus’ta şifre paylaşma dönemi Haziran’da bitiyor

Tam Boyutta Gör Disney Plus, halihazırda şifre paylaşımını engellemek için bazı kuralları devreye almış durumda ancak yeni önlemlerle birlikte abonelik paylaşımı için artık ödeme yapılması gerekecek. Disney CEO'su Bob Iger, yapığı açıklamada şirketin haziran ayında şifre paylaşımını engellemeye yönelik ilk somut adımları atacaklarını söyledi.

Disney Plus’ta şifre paylaşımı tarih oluyor

Disney CEO'su Bob Iger, bu yaz tüm dünyada parola paylaşımını kısıtlayacağını söyledi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın sonbahar döneminde bu adım ilk olarak Kanada’da atılmıştı. Kanadalı kullanıcılar aynı evde farklı cihazlarda aynı Disney+ hesabını kullanabilse de farklı konumlarda hesaba giriş yapılamıyor ve yeni abonelik alımına yönlendirme uygulanıyordu.

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Disney Plus, şifre paylaşımı uygulamasını haziran ayında ilk olarak birkaç ülkede kullanıma alacak. Ancak eylül ayı itibariyle tüm aboneler ve bölgelere yeni uygulamaya geçiş yapacak. Yeni şifre paylaşımı uygulaması Netflix ve diğerlerinin yaptıklarına oldukça benziyor. Eğer aynı çatı altında yaşıyorsanız kullanım konusunda bir kısıntı olmayacak. Ancak farklı konumdaki kişiler hesaba giremeyecek, eğer aynı hesabı kullanmaya devam edilecekse ek ücret ödemesi yapılacak. Disney, ek ücretin şimdilik ne kadara mal olacağını açıklamadı.

Disney Plus abonelik fiyatları Türkiye’de aylık 64,99 TL ya da yıllık 649,90 TL uzunca bir süre sabit kalmıştı. Ancak bu yılın başlarında abonelik fiyatlarına yüzde 100’den fazla yapılmıştı. Bu zam sonrasında güncel Disney Plus abonelik fiyatları şu şekilde:

Disney Plus aylık abonelik: 134,99 TL

Disney Plus yıllık abonelik: 1.349,99 TL

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