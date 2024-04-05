Disney Plus’ta şifre paylaşma dönemi Haziran’da bitiyor

Disney Plus’ta şifre paylaşımı tarih oluyor
Disney CEO'su Bob Iger, bu yaz tüm dünyada parola paylaşımını kısıtlayacağını söyledi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın sonbahar döneminde bu adım ilk olarak Kanada’da atılmıştı. Kanadalı kullanıcılar aynı evde farklı cihazlarda aynı Disney+ hesabını kullanabilse de farklı konumlarda hesaba giriş yapılamıyor ve yeni abonelik alımına yönlendirme uygulanıyordu.
Disney Plus, şifre paylaşımı uygulamasını haziran ayında ilk olarak birkaç ülkede kullanıma alacak. Ancak eylül ayı itibariyle tüm aboneler ve bölgelere yeni uygulamaya geçiş yapacak. Yeni şifre paylaşımı uygulaması Netflix ve diğerlerinin yaptıklarına oldukça benziyor. Eğer aynı çatı altında yaşıyorsanız kullanım konusunda bir kısıntı olmayacak. Ancak farklı konumdaki kişiler hesaba giremeyecek, eğer aynı hesabı kullanmaya devam edilecekse ek ücret ödemesi yapılacak. Disney, ek ücretin şimdilik ne kadara mal olacağını açıklamadı.
Disney Plus abonelik fiyatları Türkiye’de aylık 64,99 TL ya da yıllık 649,90 TL uzunca bir süre sabit kalmıştı. Ancak bu yılın başlarında abonelik fiyatlarına yüzde 100’den fazla yapılmıştı. Bu zam sonrasında güncel Disney Plus abonelik fiyatları şu şekilde:
- Disney Plus aylık abonelik: 134,99 TL
- Disney Plus yıllık abonelik: 1.349,99 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...