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    Apple Watch Series 9'un yeni renk seçeneği belli oldu

    Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisiyle birlikte Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2'yi tanıttı. Lansmandan önce Watch Series 9'un yeni renk seçeneği ortaya çıktı.   
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    apple watch series 9 renk seçenekleri Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Series 9, 41mm ve 45mm kasa boyutu seçenekleriyle gelecek. Yeni model, Watch Series 8’in tasarımını koruyacak. Watch Ultra 2’nin koyu gri renk seçeneğiyle geleceği söylentilerinin ardından Watch 9’un yeni renk seçeneği ortaya çıktı.

    Apple Watch 9 renk seçenekleri

    Alüminyum kasalı Apple Watch 9 modelinin yıldız ışığı, gümüş, kırmızı ve gece yarısı dışında yeni renk seçeneği olan pembe ile gelmesi bekleniyor. Paslanmaz çelik kasalı Apple Watch Series 9 modelinin ise altın, gümüş ve grafit renk seçenekleriyle geleceği söyleniyor.

    Pembe renk seçeneği olan Apple ürünleri arasına Watch da dahil oldu diyebiliriz. Mevcut en yeni iPad, iPad mini, iMac ve iPhone 15 / 15 Plus’ın renk seçenekleri arasında pembe de var. Apple Watch 9’un iPhone 13 modellerine güç veren A15 Bionic çip ile donatıldığı söyleniyor.

    Apple Watch Series 9 ne zaman çıkacak?

    Apple, Eylül ayında iPhone 15 serisi ve Apple Watch Ultra 2. nesil ile birlikte Apple Watch Series 9’u tanıtacak. Apple, bu sene de çevresel ayak izini azaltma bağlamında ürün kutularında değişikliğe gidecek. Series 9 modellerinin Series 8’e kıyasla daha küçük bir kutuda satılacağı söyleniyor.

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