Disney+ Türkiye fiyatlarına yüzde 100’den fazla zam! İşte yeni fiyatlar

Güncel Disney+ Türkiye abonelik fiyatları
Disney+ abonelik fiyatları için yapılan son zam sonrasında 64,99 TL olan aylık abonelik ücreti 134,99 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 649 TL olan yıllık abonelik ücreti ise 1.349,90 TL seviyesine çıktı.
Yapılan açıklamaya göre 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecek.
Bununla birlikte Disney+ Türkiye'ye Haziran 2022 tarihinde giriş yapmış ve ücretleri 34,99 TL aylık, 349,90 TL yıllık olarak belirlemişti. Aynı yılın son ayında gelen zam ile aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise 649,90 TL olmuştu. Firma, 2023’te küresel çapta zam yapsa da Türkiye’de zam yapmamıştı.
Bununla birlikte Disney+, rakip platform Netflix’e karşı fiyat avantajını da kaybetmiş oldu. Netflix’in bu yılın başlarında yaptığı zam ile birlikte Temel Plan fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye, Standart Plan 149,99 TL'den 176,99 TL'yeÖzel Plan'ın fiyatı ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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