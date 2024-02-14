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    Anlık Bildirim

    Disney+ Türkiye fiyatlarına yüzde 100’den fazla zam! İşte yeni fiyatlar

    Dizi, film ve belgesel izleme platformu Disney+ Türkiye fiyatı büyük oranda zamlandı. Fiyat artışıyla birlikte aylık Disney+ abonelik ücreti 134,99 TL’ye yükseldi.
    Disney+ Türkiye fiyatlarına yüzde 100’den fazla zam! Tam Boyutta Gör
    Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarını kısa bir süre önce ciddi oranda yükseltti. Bu, senenin ilk zammı anlamını taşırken Disney+ Türkiye fiyatı yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi içerikleri barındıran platform Netflix’e göre fiyat avantajını büyük ölçüde kaybetmiş oldu.

    Güncel Disney+ Türkiye abonelik fiyatları

    Disney+ abonelik fiyatları için yapılan son zam sonrasında 64,99 TL olan aylık abonelik ücreti 134,99 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 649 TL olan yıllık abonelik ücreti ise 1.349,90 TL seviyesine çıktı.

    Yapılan açıklamaya göre 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecek.

    Bununla birlikte Disney+ Türkiye'ye Haziran 2022 tarihinde giriş yapmış ve ücretleri 34,99 TL aylık, 349,90 TL yıllık olarak belirlemişti. Aynı yılın son ayında gelen zam ile aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise 649,90 TL olmuştu. Firma, 2023’te küresel çapta zam yapsa da Türkiye’de zam yapmamıştı.

    Bununla birlikte Disney+, rakip platform Netflix’e karşı fiyat avantajını da kaybetmiş oldu. Netflix’in bu yılın başlarında yaptığı zam ile birlikte Temel Plan fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye, Standart Plan 149,99 TL'den 176,99 TL'yeÖzel Plan'ın fiyatı ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıkmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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