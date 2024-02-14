Disney+ Türkiye fiyatlarına yüzde 100’den fazla zam! İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör Disney+ Türkiye, abonelik fiyatlarını kısa bir süre önce ciddi oranda yükseltti. Bu, senenin ilk zammı anlamını taşırken Disney+ Türkiye fiyatı yüzde 100’den fazla artış gösterdi. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic gibi içerikleri barındıran platform Netflix’e göre fiyat avantajını büyük ölçüde kaybetmiş oldu.

Güncel Disney+ Türkiye abonelik fiyatları

Disney+ abonelik fiyatları için yapılan son zam sonrasında 64,99 TL olan aylık abonelik ücreti 134,99 TL’ye yükseldi. Benzer şekilde 649 TL olan yıllık abonelik ücreti ise 1.349,90 TL seviyesine çıktı.

Yapılan açıklamaya göre 14 Şubat 2024 tarihinden önce yıllık ödeme planıyla üye olan üyelerin üyelik ücretleri 20 Mart 2024’e veya daha sonraki bir tarihe denk gelen bir sonraki ödeme tarihlerinde bu fiyatla güncellenecek.

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Bununla birlikte Disney+ Türkiye'ye Haziran 2022 tarihinde giriş yapmış ve ücretleri 34,99 TL aylık, 349,90 TL yıllık olarak belirlemişti. Aynı yılın son ayında gelen zam ile aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise 649,90 TL olmuştu. Firma, 2023’te küresel çapta zam yapsa da Türkiye’de zam yapmamıştı.

Bununla birlikte Disney+, rakip platform Netflix’e karşı fiyat avantajını da kaybetmiş oldu. Netflix’in bu yılın başlarında yaptığı zam ile birlikte Temel Plan fiyatı 99,99 TL'den 119,99 TL'ye, Standart Plan 149,99 TL'den 176,99 TL'yeÖzel Plan'ın fiyatı ise 199,99 TL'den 229,99 TL'ye çıkmıştı.

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