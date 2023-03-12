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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy Watch 6 Pro ile eski tasarıma geri dönüyor

    Samsung Galaxy Watch 6 serisinin 2023 sonunda tanıtılması bekleniyor. Yeni rapora göre, Galaxy Watch 6 Pro modeli, Watch 5 serisinde olmayan bir özellikle gelecek.
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    samsung galaxy watch 6 pro fiziksel çerçeve Tam Boyutta Gör
    Fiziksel döner çerçeve, Samsung Galaxy Watch’un beğenilen özelliklerinden biri. Şirket, Galaxy Watch 5 serisinde fiziksel çerçeve yerine dijital alternatifini kullandı, kullanıcılar hayal kırıklığı yaşadı. Ancak, bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Watch 6 ile Samsung’un eski tasarıma geri dönmesi bekleniyor.

    Fiziksel çerçeve Pro modele özel olacak

    Galaxy Watch 5, geçen yıl daha yüksek batarya ve ek özellikler taşıyan Pro bir modelle geldi. Galaxy Watch 6 Pro’da da bunun sürdürülmesi bekleniyor. Ayrıca çok sevilen fiziksel döner çerçeve de Watch 6 Pro’da mevcut olacak. Bu, daha uygun fiyatı olacak Galaxy Watch 6’da dijital çerçeve tasarımının sürdürüleceği anlamına geliyor.

    İki farklı boyutta gelmesi beklenen Galaxy Watch 6 Pro, muhtemelen yeni katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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