Samsung, Galaxy Watch 6 Pro ile eski tasarıma geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Fiziksel döner çerçeve, Samsung Galaxy Watch’un beğenilen özelliklerinden biri. Şirket, Galaxy Watch 5 serisinde fiziksel çerçeve yerine dijital alternatifini kullandı, kullanıcılar hayal kırıklığı yaşadı. Ancak, bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Watch 6 ile Samsung’un eski tasarıma geri dönmesi bekleniyor.

Samsung, Galaxy Watch 6 ile pil kapasitesini artıyor 1 hf. önce eklendi

Fiziksel çerçeve Pro modele özel olacak

Galaxy Watch 5, geçen yıl daha yüksek batarya ve ek özellikler taşıyan Pro bir modelle geldi. Galaxy Watch 6 Pro’da da bunun sürdürülmesi bekleniyor. Ayrıca çok sevilen fiziksel döner çerçeve de Watch 6 Pro’da mevcut olacak. Bu, daha uygun fiyatı olacak Galaxy Watch 6’da dijital çerçeve tasarımının sürdürüleceği anlamına geliyor.

İki farklı boyutta gelmesi beklenen Galaxy Watch 6 Pro, muhtemelen yeni katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Beğenilen tasarım Samsung Galaxy Watch 6 Pro ile geri dönüyor