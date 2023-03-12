Samsung, Galaxy Watch 6 Pro ile eski tasarıma geri dönüyor

Fiziksel çerçeve Pro modele özel olacak
Galaxy Watch 5, geçen yıl daha yüksek batarya ve ek özellikler taşıyan Pro bir modelle geldi. Galaxy Watch 6 Pro’da da bunun sürdürülmesi bekleniyor. Ayrıca çok sevilen fiziksel döner çerçeve de Watch 6 Pro’da mevcut olacak. Bu, daha uygun fiyatı olacak Galaxy Watch 6’da dijital çerçeve tasarımının sürdürüleceği anlamına geliyor.
İki farklı boyutta gelmesi beklenen Galaxy Watch 6 Pro, muhtemelen yeni katlanabilir akıllı telefonlarla birlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez