108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin gençlere yönelik olarak hazırladığı yeni Mi CC9 serisinin en güçlü üyesi tanıtıldı. Diğer modellerde olduğu gibi Mi CC9 Pro da sadece Çin pazarında satılacak. Global pazarda Mi Note 10 olarak göreceğiz.
Xiaomi Mi CC9 Pro özellikleri
Xiaomi Mi CC9 Pro modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran 1080x2340 piksel çözünürlük sunuyor. Kavisli ekran ve su damlası çentik tasarımı sayesinde telefonun çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekranda TUV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresi, 400 000:1 kontrast oranı, HDR desteği ve DCI-P3 renk yelpazesi yer alıyor.
Telefonda yer alan ekrana entegre optik parmak izi sensörü sektörün en incesi durumunda. Büyük bir tarama alanına sahip olan sensör çok kuru veya ıslak parmakları da okuyabiliyor. Kavisli kenarlar bildirim ışığı olarak kullanılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"
Grafik performansının biraz daha yükseldiği Snapdragon 730G yonga setini kullanan cihada 8GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256GB’a kadar UFS 3.0 depolama seçenekleri yer alıyor. 5260mAh kapasiteli devasa batarya ise 30W hızlı şarj ile 65 dakikada dolabiliyor.
Kamera dikkat çekici
Telefon arka kamera dizilimi dikkat çekici. Sadece Nokia 9 Pureview modelinde karşımıza çıkan 5 kameralı bir dizilim kullanılmış. Ana sensör Samsung imzalı ve 108MP çözünürlüğünde. Sensör OIS ile destekleniyor. 5MP çözünürlüğünde telefoto lens 5x optik yakınlaştırma sunuyor.
12MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yanında 20MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde macro sensör yer alıyor. Beşli kamera sistemine iki adet çift LED flaş eşlik ediyor.
Arka kamera paketi tüm sensörlerden veri çekerek 10x melez yakınlaştırma ve yazılım ile 50x yakınlaştırma yapabiliyor. Xiaomi Mi CC9 Pro modeli DxOMark testlerinde fotoğraf olarak 130, video olarak 102, ortalama olarak 121 puan almış ve Mate 30 Pro ile liderliği paylaşıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Tüm sensörler yapay zekâ algoritmaları ile destekleniyor.
Xiaomi Mi CC9 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
Android 9 işletim sistemi üzerinde MIUI 11 ara yüzünü çalıştıran telefon GameTurbo 2.0 teknolojisi ile oyunlarda performans artışı sağlıyor. Büyük hoparlörler standart modellere göre iki kat daha yüksek ses çıkışı verebiliyor. Kızıl ötesi sensör ve 3.5mm kulaklık girişi de unutulmamış. 11 Kasım itibariyle satışa çıkacak Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin fiyatları şu şekilde:
Xiaomi Mi CC9 Pro 6GB RAM+128GB depolama – 399$
Xiaomi Mi CC9 Pro 8GB RAM+128GB depolama – 442$
Xiaomi Mi CC9 Pro 8GB RAM+256GB depolama – 499$
https://www.gizmochina.com/2019/11/05/xiaomi-mi-cc9-pro-debuts-with-108mp-penta-lens-sd730g-curved-display-and-5260mah-battery-for-2799-yuan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Odaklamayi iyi yapıyor mu buna da bakmak lazım.
Bu fiyatlara çok güzel telefon.
Kar Payı Yüksek Oranda Bırakılmıştır
Xiaomi Mi CC9 Pro : 399 usd x1,36 x1,18 Extra = (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 640 usd = 3712 TL
Vivo IQOO Neo 855 : 255usd x1,36 x1,18 Extra = (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 409 usd = 2372 TL
Meizu 16T :280 usd x1,36 x1,18 Extra = (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 450 usd = 2610 TL
Samsung A70 :335 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 537 usd = 3114 TL
Redmi Note 8 Pro :209 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 336 usd = 1945 TL
Mi 9T :284 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 455 usd = 2640 TL
Mi A3 :150 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 241 usd = 1397 TL
Xiaomi Redmi 7A :90 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 145 usd = 841 TL
Xiaomi Mi 9T Pro :360 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 578 usd = 3352 TL
Redmi Note 8 :175 usd x 1,36x1,18 Extra (TRT+ KDV +ÖTV+ Kar payı ) her şey dahil 281 usd = 1630 TL
cdn.dxomark.com/...
Buyrun Mi Note 10 ile çekilmiş bir fotoğraf: cdn.dxomark.com/...
Aynı fotoğrafta diğer cihazların performansları ise şöyle:
Mate 30 Pro: cdn.dxomark.com/...
Note 10+ 5G: cdn.dxomark.com/...
İkisinden de iyi olduğu açıkça ortada, özellikle merkez bölümde :) Renk veriminde ise en gerçekçisi Mi Note 10
Diğer özellikler de baya iyi ama çıkış fiyatı az yüksek, 400 dolar Snapdragon 730G için yüksek duruyor, gereksiz gördüğüm kavisli OLED ekranın bu fiyatta etkili olduğunu düşünüyorum. Cihazın TEK olmamış yönü ise stereo hoparlör meselesi... Ne güzel kızılötesi bile koymuşlar, bir de stereo hoparlör koysalarmış tam olacakmış. Bu cihazın bir de Snapdragon 855+ versiyonu (Mi Note 10 Pro) olacak. O cihaz Dolby destekli stereo ile kusursuz olurdu...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
12632 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xioami mi cc9 pro ve