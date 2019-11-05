108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi’nin gençlere yönelik olarak hazırladığı yeni Mi CC9 serisinin en güçlü üyesi tanıtıldı. Diğer modellerde olduğu gibi Mi CC9 Pro da sadece Çin pazarında satılacak. Global pazarda Mi Note 10 olarak göreceğiz.

Xiaomi Mi CC9 Pro özellikleri

Xiaomi Mi CC9 Pro modelinde 6.7 inçlik AMOLED ekran 1080x2340 piksel çözünürlük sunuyor. Kavisli ekran ve su damlası çentik tasarımı sayesinde telefonun çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekranda TUV Rheinland sertifikalı mavi ışık filtresi, 400 000:1 kontrast oranı, HDR desteği ve DCI-P3 renk yelpazesi yer alıyor.

Telefonda yer alan ekrana entegre optik parmak izi sensörü sektörün en incesi durumunda. Büyük bir tarama alanına sahip olan sensör çok kuru veya ıslak parmakları da okuyabiliyor. Kavisli kenarlar bildirim ışığı olarak kullanılabiliyor.

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Grafik performansının biraz daha yükseldiği Snapdragon 730G yonga setini kullanan cihada 8GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256GB’a kadar UFS 3.0 depolama seçenekleri yer alıyor. 5260mAh kapasiteli devasa batarya ise 30W hızlı şarj ile 65 dakikada dolabiliyor.

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Kamera dikkat çekici

Telefon arka kamera dizilimi dikkat çekici. Sadece Nokia 9 Pureview modelinde karşımıza çıkan 5 kameralı bir dizilim kullanılmış. Ana sensör Samsung imzalı ve 108MP çözünürlüğünde. Sensör OIS ile destekleniyor. 5MP çözünürlüğünde telefoto lens 5x optik yakınlaştırma sunuyor.

12MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yanında 20MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde macro sensör yer alıyor. Beşli kamera sistemine iki adet çift LED flaş eşlik ediyor.

Arka kamera paketi tüm sensörlerden veri çekerek 10x melez yakınlaştırma ve yazılım ile 50x yakınlaştırma yapabiliyor. Xiaomi Mi CC9 Pro modeli DxOMark testlerinde fotoğraf olarak 130, video olarak 102, ortalama olarak 121 puan almış ve Mate 30 Pro ile liderliği paylaşıyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde. Tüm sensörler yapay zekâ algoritmaları ile destekleniyor.

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Xiaomi Mi CC9 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Android 9 işletim sistemi üzerinde MIUI 11 ara yüzünü çalıştıran telefon GameTurbo 2.0 teknolojisi ile oyunlarda performans artışı sağlıyor. Büyük hoparlörler standart modellere göre iki kat daha yüksek ses çıkışı verebiliyor. Kızıl ötesi sensör ve 3.5mm kulaklık girişi de unutulmamış. 11 Kasım itibariyle satışa çıkacak Xiaomi Mi CC9 Pro modelinin fiyatları şu şekilde:

Xiaomi Mi CC9 Pro 6GB RAM+128GB depolama – 399$

Xiaomi Mi CC9 Pro 8GB RAM+128GB depolama – 442$

Xiaomi Mi CC9 Pro 8GB RAM+256GB depolama – 499$

https://www.gizmochina.com/2019/11/05/xiaomi-mi-cc9-pro-debuts-with-108mp-penta-lens-sd730g-curved-display-and-5260mah-battery-for-2799-yuan/