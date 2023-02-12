Apple Watch için yeni bir kamera patenti ortaya çıktı
Söz konusu patente göre Apple Watch için planlanan kamera sistemi, iki parçalı ve bir yuva bölümü içeren özel bir kayıştan destek alıyor. Böylece kullanıcıların, akıllı saati kolay bir şekilde bileklerinden çıkartarak aşağıya bakan yerleşik bir kamera ile fotoğraf çekmelerine olanak tanıyacak.
Ayrıca Apple’ın kameralı giyilebilir cihazlar üzerinde çalışan ilk şirket olmadığını belirtelim. Zira Samsung, 2013 yılında piyasaya sürülen Galaxy Gear ile giyilebilir kamera konseptini günlük kullanıma uyarlamaya çalıştı. Ancak Apple Watch’ın gölgesinde kalan cihaz, 1.9MP kamerası ile beklentileri karşılamakta zorlandı.
Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil Apple Watch'larda kullanılıp kullanılmayacağı şuan için bilinmiyor diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah