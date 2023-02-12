Tam Boyutta Gör En popüler giyilebilir cihazlardan biri olan Apple Watch, hiçbir zaman entegre bir kamera ile gelmedi. Ancak Cuppertino devinin bu yöndeki çalışmaları hız kazanmış gibi gözüküyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından 7 Şubat'ta yayınlanan yeni bir patent, kameralı Apple Watch için yeni detayları gün yüzüne çıkardı.

Apple Watch için yeni bir kamera patenti ortaya çıktı

Söz konusu patente göre Apple Watch için planlanan kamera sistemi, iki parçalı ve bir yuva bölümü içeren özel bir kayıştan destek alıyor. Böylece kullanıcıların, akıllı saati kolay bir şekilde bileklerinden çıkartarak aşağıya bakan yerleşik bir kamera ile fotoğraf çekmelerine olanak tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Apple, en son 2019 yılında bir kayışın ucuna yerleştirilmiş dönebilen bir kamera patenti aldı. Açıkçası bu durum, şirketin entegre bir kamera sistemi için farklı fikirler üzerinde çalıştığını bizlere gösteriyor.

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Ayrıca Apple’ın kameralı giyilebilir cihazlar üzerinde çalışan ilk şirket olmadığını belirtelim. Zira Samsung, 2013 yılında piyasaya sürülen Galaxy Gear ile giyilebilir kamera konseptini günlük kullanıma uyarlamaya çalıştı. Ancak Apple Watch’ın gölgesinde kalan cihaz, 1.9MP kamerası ile beklentileri karşılamakta zorlandı.

Günümüzde akıllı cihaz üreticileri, gelecek planları doğrultusunda birçok patent başvurusunda bulunuyor. Ancak bunların çoğu, hayata geçirilmeden rafa kaldırılmakta. Bu nedenle yeni patentin gelecek nesil Apple Watch'larda kullanılıp kullanılmayacağı şuan için bilinmiyor diyebiliriz.

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Apple Watch için yeni bir kamera patenti ortaya çıktı