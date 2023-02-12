Apple isyan etti: iOS'u Android klonu yapmaya çalışıyorlar

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Birleşik Krallık yetkilileri, Apple'ın iOS'ta uygulama ve tarayıcı oluşturmak için WebKit motorunu kullanma zorunluluğunun ürün geliştirmeyi yavaşlattığı ve rekabete zarar verdiği sonucuna vardı. Buna ek olarak şirketten, kullanıcıların App Store dışındaki marketlerden uygulama indirmelerine izin vermesi de isteniyor.

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Talepler, iOS'u Android kopyasına dönüştürecek

Apple bu talebe tek bir motor kullanmanın tarayıcıların bilgileri aynı şekilde işlemesini sağladığını söyleyerek yanıt verdi. Ayrıca Tim Cook, düzenleyici kurumun taleplerine uymanın yalnızca kullanıcı verilerinin güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayacağına, aynı zamanda iOS'u Android'in bir kopyasına dönüştüreceğine inanıyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Apple'ın, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları indirmelerine olanak tanıyacak sistem değişiklikleri üzerinde çalışmaya başladığı bildirilmişti. Bu, Avrupa Birliği'nde yaz aylarında kabul edilen Dijital Piyasalar Yasası ile ilgili.

Öte yandan Tim Cook'un şirketi, Avrupa ülkelerinde kabul edilen bir başka yasa doğrultusunda iPhone'un USB-C konektörlü özel bir versiyonunu da piyasaya sürecek.

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