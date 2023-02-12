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    Apple isyan etti: iOS'u Android klonu yapmaya çalışıyorlar

    Teknoloji devi Apple, yasa düzenleyicilerin talepleri nedeniyle iOS'un bir Android klonu haline gelmesinden endişe duyuyor. Şirket bu durumdan oldukça şikayetçi.
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    Apple isyan etti: iOS'u Android klonu yapmaya çalışıyorlar Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Birleşik Krallık yetkilileri, Apple'ın iOS'ta uygulama ve tarayıcı oluşturmak için WebKit motorunu kullanma zorunluluğunun ürün geliştirmeyi yavaşlattığı ve rekabete zarar verdiği sonucuna vardı. Buna ek olarak şirketten, kullanıcıların App Store dışındaki marketlerden uygulama indirmelerine izin vermesi de isteniyor.

    Talepler, iOS'u Android kopyasına dönüştürecek

    Apple bu talebe tek bir motor kullanmanın tarayıcıların bilgileri aynı şekilde işlemesini sağladığını söyleyerek yanıt verdi. Ayrıca Tim Cook, düzenleyici kurumun taleplerine uymanın yalnızca kullanıcı verilerinin güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayacağına, aynı zamanda iOS'u Android'in bir kopyasına dönüştüreceğine inanıyor.

    Apple isyan etti: iOS'u Android klonu yapmaya çalışıyorlar Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Apple'ın, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamaları indirmelerine olanak tanıyacak sistem değişiklikleri üzerinde çalışmaya başladığı bildirilmişti. Bu, Avrupa Birliği'nde yaz aylarında kabul edilen Dijital Piyasalar Yasası ile ilgili.

    Öte yandan Tim Cook'un şirketi, Avrupa ülkelerinde kabul edilen bir başka yasa doğrultusunda iPhone'un USB-C konektörlü özel bir versiyonunu da piyasaya sürecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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