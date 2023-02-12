Apple isyan etti: iOS'u Android klonu yapmaya çalışıyorlar

Apple bu talebe tek bir motor kullanmanın tarayıcıların bilgileri aynı şekilde işlemesini sağladığını söyleyerek yanıt verdi. Ayrıca Tim Cook, düzenleyici kurumun taleplerine uymanın yalnızca kullanıcı verilerinin güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayacağına, aynı zamanda iOS'u Android'in bir kopyasına dönüştüreceğine inanıyor.
Öte yandan Tim Cook'un şirketi, Avrupa ülkelerinde kabul edilen bir başka yasa doğrultusunda iPhone'un USB-C konektörlü özel bir versiyonunu da piyasaya sürecek.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah