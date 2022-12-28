Apple Watch ırkçılık suçlamasıyla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Özellikle ABD’de ırkçılık konusu yıllardır büyük problem ve zaman zaman büyük protestoların yaşandığını görüyoruz. Öyle ki elektronik cihazların insanın deri rengine göre tespit mekanizmalarını değiştirdiğine dair iddialar var. Bir ABD vatandaşı Apple Watch serisini şikâyet etti.

Apple Watch ırkçılık mı yapıyor?

New York mahkemelerine verilen dava dilekçesine göre Apple Watch modeli derinin koyu olmasına bağlı olarak kandaki oksijen ölçümünde değişiklikler yapıyor. 2020-2021 yılları arasında kullanıcı yanlış ölçümleri bizzat test etmiş.

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Özellikle pandemi döneminde popüler olduğu için kandaki oksijen değerinin yanlış ölçülmesi ölümlere varan bir ihmal zincirini tetikleyebilir. Kullanıcı dava dilekçesinde de bunu belirtmiş ve pek çok ölçüm cihazının koyu deri üzerinde yanlış sonuçlar verdiğini iddia etmiş.

New York bölgesinde açılmış olsa da Dakota, Wyoming, Idaho, Alaska, Iowa, Mississippi, Arkansas, North Carolina gibi bölgelerdeki Apple Watch kullanıcıları da davaya dahil edilmiş. Eğer Apple suçlu bulunursa tüm kullanıcılara tazminat ödeme zorunda kalabilir.

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