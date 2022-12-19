iPhone 14 kaza algılama özelliği kâbusa döndü

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 14 serisi ile birlikte büyük umutlarla hayata geçirdiği kaza algılama özelliği problem olmaya başladı. Yanlış algılama alarmı nedeniyle acil servisler boş yere müdahale etmiş oluyor.

iPhone 14 kaza algılama özelliği yanılıyor mu?

iPhone 14 kaza algılama özelliği pek çok farklı bileşeni kullanarak araçta meydana gelen değişimleri analiz etmeye çalışıyor. Örneğin 3 eksenli jiroskop ve ivme ölçer saniyede 3000 kez veri topluyor.

iPhone 14'ün kaza algılama özelliği gerçek kazada test edildi 2 ay önce eklendi

Mikrofon kaza esnasında yüksek sesi algılamaya çalışıyor. Barometre muhtemel bir hava yastığı hareketi için hava basıncını kontrol ediyor. GPS ilerleyişte ani durmaları tespit ederken CarPlay ve Bluetooth da sistemin çalışmasını denetliyor.

Kaza algılandığı takdirde kullanıcıya 10 saniyelik bir cevap süresi tanınıyor ve herhangi bir etkileşim olmadığı takdirde acil durum servislerine mesaj gönderiliyor. Gelen bilgilere göre zaman zaman bu özellik yanlış alarm üretiyor. Bu nedenle acil servis organizasyonları çok değerli kaynaklarını bu boş ihbarlara müdahale etmekle harcıyor.

Yanlış algılama özelliği Apple’a iletilmiş durumda ve firma hatayı giderecek bir yamayı indirmeye sundu. Otoriteler yamanın boşa müdahaleleri bitireceğini temenni ediyor. Daha önce yapılan testler iPhone 14 kaza algılama sisteminin başarılı bir şekilde çalıştığını göstermişti.

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iPhone 14 kaza algılama özelliği ne kadar iyi?