iPhone 14 kaza algılama özelliği kâbusa döndü

iPhone 14 kaza algılama özelliği yanılıyor mu?
iPhone 14 kaza algılama özelliği pek çok farklı bileşeni kullanarak araçta meydana gelen değişimleri analiz etmeye çalışıyor. Örneğin 3 eksenli jiroskop ve ivme ölçer saniyede 3000 kez veri topluyor.
Mikrofon kaza esnasında yüksek sesi algılamaya çalışıyor. Barometre muhtemel bir hava yastığı hareketi için hava basıncını kontrol ediyor. GPS ilerleyişte ani durmaları tespit ederken CarPlay ve Bluetooth da sistemin çalışmasını denetliyor.
Kaza algılandığı takdirde kullanıcıya 10 saniyelik bir cevap süresi tanınıyor ve herhangi bir etkileşim olmadığı takdirde acil durum servislerine mesaj gönderiliyor. Gelen bilgilere göre zaman zaman bu özellik yanlış alarm üretiyor. Bu nedenle acil servis organizasyonları çok değerli kaynaklarını bu boş ihbarlara müdahale etmekle harcıyor.
Yanlış algılama özelliği Apple’a iletilmiş durumda ve firma hatayı giderecek bir yamayı indirmeye sundu. Otoriteler yamanın boşa müdahaleleri bitireceğini temenni ediyor. Daha önce yapılan testler iPhone 14 kaza algılama sisteminin başarılı bir şekilde çalıştığını göstermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...