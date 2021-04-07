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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch, neredeyse klinik testler kadar iyi kalp verileri sağlıyor

    Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, Apple Watch'un kardiyovasküler hastalıkları tespit etmek için güvenilir bir teletıp çözümü olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.
    07 Nisan 2021, 12:00 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Watch, neredeyse klinik testler kadar iyi kalp verileri sağlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple Watch, sahip olduğu EKG yeteneği ile Atriyal Fibrilasyon (AFib) gibi durumların tespit edilmesine yardımcı olabiliyor. Hatta bu özelliği sayesinde kalp rahatsızlığı olan bazı kullanıcıların hayatını kurtadığını bile duyuyoruz.

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    Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma, sağlık odaklı özellikleriyle öne çıkan Apple Watch'un kardiyovasküler hastalıkları tespit etmek için güvenilir bir teletıp çözümü olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

    110 katılımcıdan veri toplandı

    Araştırmacılara göre cihazın topladığı veriler, kalp hastalıklarını tespit etmek için klinik düzende kullanılabilir. Kardiyovasküler hastalığı olan 110 katılımcıya VascTrack uygulaması yüklenmiş bir iPhone 7 ve Apple Watch Series 3 verildi.

    Katılımcılar VascTrac uygulaması aracılığıyla haftalık olarak evde 6MWT (6 dakika yürüme testi) yaparken, iki cihaz da günlük adım sayıları gibi verileri topladı. Altı ay boyunca takip edilen katılımcılardan sağlanan verilerin olumlu sonuç verdiği görüldü.

    Apple Watch, neredeyse klinik testler kadar iyi kalp verileri sağlıyor

    Klinik testlere yakın veriler

    Yapılan testlerde iPhone ve Apple Watch'un %90 hassasiyetle "kırılganlığı" doğru bir şekilde analiz edebildiği ortaya çıktı. Bir başka deyişle araştırmacılar, evde toplanan pasif verilerin kalp hastalıkları riskini tahmin etmede neredeyse klinik tabanlı bir test kadar doğru olduğu kanısına vardı.

    Araştırmanın amacı, sağlık ölçümü ve fitness takibi yapabilen giyilebilir cihazların klinik olarak güvenilir düzeyde sağlık verisi toplayıp toplamayacağını göstermekti. Sonuç olarak akıllı cihazlara dayalı ölçümlerin kardiyovasküler hastalığı olan kişiler hakkında klinik olarak doğru ve anlamlı bilgiler sağlayabildiği belirlendi.



    https://pocketnow.com/stanford-study-suggests-apple-watch-can-be-clinically-trusted-for-heart-diseases
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    Bloodin 1 gün önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    G Guest-69A78DD4E 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yaparsa Apple yapar gerisi playback yapar.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Apple korkutuyorsun
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ürünün iyi olduğu gerçeğinden ayrı olarak bu tarz sağlık ürünlerinde örnekleme önemlidir. 110 ise böyle bir karar için çok küçük bir değer.
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu daha başlangıç. Giyilebilir cihazlar, sağlık alanında teknolojik çığır açacak. (Uzak) gelecekte kan/şeker tahlili yapabilen, yediklerimizin kalorisini ve vücudumuza etkisini rapor edebilen, hastalıklara ön teşhis koyabilen vs. cihazlar göreceğiz.
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    Askaparta 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir elmaya hastane.
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yok artık.. Teknoloji iyiye kullanıldığında ne güzel şeyler çıkıyor işte
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    P parafin1905 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şarjı 3 günü geçerse ve yuvarlak bir tasarımı olursa tercih edebilirim
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    blank42 (Mehmet Gün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nabız konusunda emin değilim, tansiyon hapı değişikliği nedeniyle nabızım ara ara fazla atıyordu.
    Ekran kapalıyken ölçümleri normal (70-80) gösteriyor, kendimi kötü hissettiğimden hemen uygulamayı açıp bakıyorum 120 ölçüyordu :)
    Ekran kapalı arka plan ölçümlerinden emin olamıyorum
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LQTS'yi de tespit eder mi acaba?
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    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vay beee, helal olsun
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    6 serisi çok iyi bu konu da , 4’den geçiş yaptım üzmedi daha beni
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    2988 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple Watch, araştırma ve
    2 etiket daha kalp hastalıkları Mobil Teknolojiler
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