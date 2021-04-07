Apple Watch, neredeyse klinik testler kadar iyi kalp verileri sağlıyor

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Apple Watch, sahip olduğu EKG yeteneği ile Atriyal Fibrilasyon (AFib) gibi durumların tespit edilmesine yardımcı olabiliyor. Hatta bu özelliği sayesinde kalp rahatsızlığı olan bazı kullanıcıların hayatını kurtadığını bile duyuyoruz.

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Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırma, sağlık odaklı özellikleriyle öne çıkan Apple Watch'un kardiyovasküler hastalıkları tespit etmek için güvenilir bir teletıp çözümü olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

110 katılımcıdan veri toplandı

Araştırmacılara göre cihazın topladığı veriler, kalp hastalıklarını tespit etmek için klinik düzende kullanılabilir. Kardiyovasküler hastalığı olan 110 katılımcıya VascTrack uygulaması yüklenmiş bir iPhone 7 ve Apple Watch Series 3 verildi.

Katılımcılar VascTrac uygulaması aracılığıyla haftalık olarak evde 6MWT (6 dakika yürüme testi) yaparken, iki cihaz da günlük adım sayıları gibi verileri topladı. Altı ay boyunca takip edilen katılımcılardan sağlanan verilerin olumlu sonuç verdiği görüldü.

Klinik testlere yakın veriler

Yapılan testlerde iPhone ve Apple Watch'un %90 hassasiyetle "kırılganlığı" doğru bir şekilde analiz edebildiği ortaya çıktı. Bir başka deyişle araştırmacılar, evde toplanan pasif verilerin kalp hastalıkları riskini tahmin etmede neredeyse klinik tabanlı bir test kadar doğru olduğu kanısına vardı.

Araştırmanın amacı, sağlık ölçümü ve fitness takibi yapabilen giyilebilir cihazların klinik olarak güvenilir düzeyde sağlık verisi toplayıp toplamayacağını göstermekti. Sonuç olarak akıllı cihazlara dayalı ölçümlerin kardiyovasküler hastalığı olan kişiler hakkında klinik olarak doğru ve anlamlı bilgiler sağlayabildiği belirlendi.

https://pocketnow.com/stanford-study-suggests-apple-watch-can-be-clinically-trusted-for-heart-diseases

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