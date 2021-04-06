Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı

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Xiaomi kısa bir süre önce mobil aksesuar üreticisi Zimi'yi satın almıştı. Çinli teknoloji devi, Apple'ın mobil cihazları için 12 dolar fiyat etiketi taşıyan bir şarj kablosu çıkardı.

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Apple MFi sertifikalı ve iPhone, iPad ve iPod ile uyumlu USB Type-C - Lightning kablosu, bir metre uzunluğunda. Aksesuar, 20W şarj desteği sayesinde pili yarım saat içinde sıfırdan %60'a kadar şarj edebiliyor.

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18 ay garanti süresi var

ZMI markası altında çıkış yapan şarj kablosunun ana odak noktası son derece "dayanıklı" olması. Şirket aksesuarın uzun süreli testlerden geçmiş yüksek kaliteli silikon malzemeden üretildiğini söylüyor.

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Şarj kablosunun 30.000 bükülmeden sonra bile kırılmadığı bizzat test edilerek onaylanmış durumda. Aksesuar şarj dışında 480 Mbps'ye varan hızlarda veri aktarımı için de kullanılabiliyor. Garanti süresinin 18 ay olduğunu da belirtelim.

https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=142662

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