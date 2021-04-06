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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, iPhone, iPad ve iPod ile uyumlu bir şarj kablosu piyasaya sürdü. Yüksek kaliteli silikon malzemeden üretilen kablo 30.000 bükülmeye dayanabiliyor.
    06 Nisan 2021, 16:30 (1 hf.)
    8,6b
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    35
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    6

    Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı
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    Xiaomi kısa bir süre önce mobil aksesuar üreticisi Zimi'yi satın almıştı. Çinli teknoloji devi, Apple'ın mobil cihazları için 12 dolar fiyat etiketi taşıyan bir şarj kablosu çıkardı.

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    Apple MFi sertifikalı ve iPhone, iPad ve iPod ile uyumlu USB Type-C - Lightning kablosu, bir metre uzunluğunda. Aksesuar, 20W şarj desteği sayesinde pili yarım saat içinde sıfırdan %60'a kadar şarj edebiliyor.

    Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı
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    18 ay garanti süresi var

    ZMI markası altında çıkış yapan şarj kablosunun ana odak noktası son derece "dayanıklı" olması. Şirket aksesuarın uzun süreli testlerden geçmiş yüksek kaliteli silikon malzemeden üretildiğini söylüyor.

    Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı
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    Şarj kablosunun 30.000 bükülmeden sonra bile kırılmadığı bizzat test edilerek onaylanmış durumda. Aksesuar şarj dışında 480 Mbps'ye varan hızlarda veri aktarımı için de kullanılabiliyor. Garanti süresinin 18 ay olduğunu da belirtelim.



    https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=142662
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ooooooh. bugün de bir xiaomi ürünü tanitildi. Saat gec oldu hala bi urun yok diye endiselenmistim
    Yanıtla +9
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu resmen ebıl ile dalga geçmek; "Bak sizinki çok dayanıksız, hele ki yan sanayileri daha dayanıksız, alın da görün kablo nasıl yapılır" demiş Şayomi üstad :)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de 24 ay garanti vermek zorundalar :)
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    rose.life (Zehra Yüksel) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bakalım nasıl olacak
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    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyat uygun alınabilir
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    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi vermiş yine ayarı
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    renega (Ömer C. IŞIK) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yaklaşık 10 yıldır iphone kablosu köşelerinin yıpranmasından madur oluyorum. ugreen firmasının ürünü de aynı şekilde bozuldu. umarım bu ülkemize gelir fiyatı da uygun olur
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi applea senin ürününü senden daha iyi üretirim mi demek istiyor
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kesinlike alırım geldiği gibi
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi her zamanki gibi çürük elmaya ders vermiş. Her alanda kaliteyi hissettiriyor
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uyumsuz hatası veremez çünkü MFI (Made For Iphone) sertifikalı üretmiş yani içindeki şarj çipi orjinal.
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    H HeavyClocker (Murat Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de hali hazırda bulunan Anker Powerline kabloları tavsiye ederim.ömürlük kablolar, en azından yurt dışında ömür boyu garantili.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) HeavyClocker
    Ah bir de 0.9 metreden uzun olanlarını bulabilsem harika olacak. 4-5 ay önce kardeşime type c kablosu alırken iphone için olanını görmüştüm. Gel zaman git zaman anca aklıma geldi almak ve piyasada yok gibi şuan uzun kabloları :(

    Ama kablo gerçekten harika, çok sağlam. Anker'i genel olarak seviyorum ve kablosuz şarjını bile kullanıyorum 2-3 yıldır.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lightning kablolarda bende bozulan hep direk lightning giriş oluyor. Teorik olarak type c den daha sağlam olması gerekirken daha hiç typec kablom bozulmadı ama lightningler çatır çatır gidiyor. Hele şu haberdeki type c to lightning nasıl gudubet bir formattır böyle. Bir an önce appleın komple type c ye geçmesi gerekiyor
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8626 kez okundu.
    26 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, iPad ve
    8 etiket daha iPhone ipod şarj kablosu Apple mobil aksesuar dayanıklı silikon malzeme Mobil Teknolojiler
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