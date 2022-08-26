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Apple'ın 7 Eylül'de gerçekleştireceği lansmanda tanıtılması beklenen iPhone 14 Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı. Ayrıca Weibo'da yapılan bir paylaşım, iPhone 14 Pro'nun mor renginin gerçek hayatta nasıl görünebileceğini bizlere gösteriyor.

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İşte iPhone 14 Pro'nun canlı görüntüleri:

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iPhone 14 Pro'nun yukarıdaki görselleri, ilk olarak bugün erken saatlerde Weibo'da paylaşıldı. Görseller telefonun altın, grafit, gümüş, mor ve koyu mavi renklerini gösteriyor. Ayrıca resimlerde altın ve mor modellerin anten bantları, önceki iPhone'lardan farklı olarak beyaz renkte olması dikkat çekiyor. Weibo'da yayınlanan bir video ise mor renkli iPhone 14 Pro'nun gerçek hayatta nasıl görünebileceğini gösteriyor.

Yukarıdaki görsellerde ve Twitter paylaşımında bulunan videodaki iPhone 14 Pro'nun gerçek mi yoksa kukla mı olduğu ise henüz doğrulanmadı.

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iPhone 14 Pro'nun görselleri sızdırıldı