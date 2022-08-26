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    iPhone 14 Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı

    Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 14 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan görseller ise iPhone 14 Pro'nun gerçek hayatta nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.
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    iPhone 14 Pro'nun görselleri sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın 7 Eylül'de gerçekleştireceği lansmanda tanıtılması beklenen iPhone 14 Pro'nun yeni görselleri ortaya çıktı. Ayrıca Weibo'da yapılan bir paylaşım, iPhone 14 Pro'nun mor renginin gerçek hayatta nasıl görünebileceğini bizlere gösteriyor.

    İşte iPhone 14 Pro'nun canlı görüntüleri:

    iPhone 14 Pro'nun yukarıdaki görselleri, ilk olarak bugün erken saatlerde Weibo'da paylaşıldı. Görseller telefonun altın, grafit, gümüş, mor ve koyu mavi renklerini gösteriyor. Ayrıca resimlerde altın ve mor modellerin anten bantları, önceki iPhone'lardan farklı olarak beyaz renkte olması dikkat çekiyor. Weibo'da yayınlanan bir video ise mor renkli iPhone 14 Pro'nun gerçek hayatta nasıl görünebileceğini gösteriyor.

    Yukarıdaki görsellerde ve Twitter paylaşımında bulunan videodaki iPhone 14 Pro'nun gerçek mi yoksa kukla mı olduğu ise henüz doğrulanmadı. 

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    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 18 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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    iphone 14 pro, Teknoloji Haberleri ve Apple
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