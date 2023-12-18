Tam Boyutta Gör 2024 Apple Watch modellerinin önceki nesle kıyasla çok daha fazla yeni özellik ve yepyeni tasarımla gelmesi bekleniyor. Yeni görünüme sahip Apple Watch modeli muhtemelen Series 10 olacak. 2022’de tanıtılan Apple Watch Ultra’nın daha büyük microLED ekranlı versiyonunun 2025 veya 2026’da çıkacağı söyleniyor.

2026 model Apple Watch Ultra detaylanıyor 1 gün önce eklendi

Onuncu yıla özel tasarım

Watch Series 10, Apple Watch’un onuncu yıl dönümüne denk gelen model; dolayısıyla gelecek yıl bir tasarım güncellemesi bekleniyor. Güncellenen Apple Watch, yalnızca daha ince tasarımla değil, kordonu takmak için yeni bir manyetik mekanizmaya sahip olacak.

Hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

Apple Watch’un yeni nesil versiyonu, oldukça yaygın olan hipertansiyon ve uyku apnesini algılayacak. Hipertansiyon, bilekten yapılacak tansiyon ölçümüyle tespit edilecek. Saat, kullanıcıya kan basıncının yükselip yükselmediğini söyleyecek ve bir tıp uzmanına verilmek üzere bir rapor sağlayacak ancak spesifik sistolik ve diyastolik ölçümler sağlamayacak. Uyku apnesi, uyku ölçümleri ve nefes alma düzenleri aracılığıyla tespit edilecek. Uyku apnesinin tespit edilmesi gece uyku merkezinde bir çalışma gerektiriyor. Apple Watch, tanı sürecinde yaşanan zorlukların bir kısmını hafifletebilir. Uyku apnesinin fark edilemediği durumlar da olabiliyor. Bu noktada saatin evde yapacağı uyarılar, durumu hissetmeyen kişinin yardım alması açısından faydalı olabilir.

Apple Watch Series 10, Eylül 2024’te iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılacak.

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Apple Watch Series 10, yeni tasarım ve özelliklerle geliyor