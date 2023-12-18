Apple Watch Series 10, yeni tasarım ve özelliklerle geliyor

Onuncu yıla özel tasarım
Watch Series 10, Apple Watch’un onuncu yıl dönümüne denk gelen model; dolayısıyla gelecek yıl bir tasarım güncellemesi bekleniyor. Güncellenen Apple Watch, yalnızca daha ince tasarımla değil, kordonu takmak için yeni bir manyetik mekanizmaya sahip olacak.
Hipertansiyon ve uyku apnesi takibi
Apple Watch’un yeni nesil versiyonu, oldukça yaygın olan hipertansiyon ve uyku apnesini algılayacak. Hipertansiyon, bilekten yapılacak tansiyon ölçümüyle tespit edilecek. Saat, kullanıcıya kan basıncının yükselip yükselmediğini söyleyecek ve bir tıp uzmanına verilmek üzere bir rapor sağlayacak ancak spesifik sistolik ve diyastolik ölçümler sağlamayacak. Uyku apnesi, uyku ölçümleri ve nefes alma düzenleri aracılığıyla tespit edilecek. Uyku apnesinin tespit edilmesi gece uyku merkezinde bir çalışma gerektiriyor. Apple Watch, tanı sürecinde yaşanan zorlukların bir kısmını hafifletebilir. Uyku apnesinin fark edilemediği durumlar da olabiliyor. Bu noktada saatin evde yapacağı uyarılar, durumu hissetmeyen kişinin yardım alması açısından faydalı olabilir.
Apple Watch Series 10, Eylül 2024’te iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.