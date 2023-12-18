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    Apple Watch Series 10, yeni tasarım ve özelliklerle geliyor

    Apple, Watch Series 9'da tasarım değişikliğine gitmediği gibi dikkat çekici tek bir özellik ekledi. Tasarım değişikliği ve yeni özelliklerin Apple Watch Series 10 ile geleceği söyleniyor.
    apple watch series 10 yeni tasarım ve yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    2024 Apple Watch modellerinin önceki nesle kıyasla çok daha fazla yeni özellik ve yepyeni tasarımla gelmesi bekleniyor. Yeni görünüme sahip Apple Watch modeli muhtemelen Series 10 olacak. 2022’de tanıtılan Apple Watch Ultra’nın daha büyük microLED ekranlı versiyonunun 2025 veya 2026’da çıkacağı söyleniyor.

    Onuncu yıla özel tasarım

    Watch Series 10, Apple Watch’un onuncu yıl dönümüne denk gelen model; dolayısıyla gelecek yıl bir tasarım güncellemesi bekleniyor. Güncellenen Apple Watch, yalnızca daha ince tasarımla değil, kordonu takmak için yeni bir manyetik mekanizmaya sahip olacak.

    Hipertansiyon ve uyku apnesi takibi

    Apple Watch’un yeni nesil versiyonu, oldukça yaygın olan hipertansiyon ve uyku apnesini algılayacak. Hipertansiyon, bilekten yapılacak tansiyon ölçümüyle tespit edilecek. Saat, kullanıcıya kan basıncının yükselip yükselmediğini söyleyecek ve bir tıp uzmanına verilmek üzere bir rapor sağlayacak ancak spesifik sistolik ve diyastolik ölçümler sağlamayacak. Uyku apnesi, uyku ölçümleri ve nefes alma düzenleri aracılığıyla tespit edilecek. Uyku apnesinin tespit edilmesi gece uyku merkezinde bir çalışma gerektiriyor. Apple Watch, tanı sürecinde yaşanan zorlukların bir kısmını hafifletebilir. Uyku apnesinin fark edilemediği durumlar da olabiliyor. Bu noktada saatin evde yapacağı uyarılar, durumu hissetmeyen kişinin yardım alması açısından faydalı olabilir.

    Apple Watch Series 10, Eylül 2024’te iPhone 16 serisi ile birlikte tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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