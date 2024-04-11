Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda bazı Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2 kullanıcıları, saatin ekranında hatalı dokunuşlar yaşadıklarını bildirmiş ve Apple, sorunu ghost touch olarak tanımlayıp yayınlanacak yeni bir güncelleme ile sorunu düzelteceğini açıklamıştı. Ancak sorun düzeltilmek yerine daha çok ortaya çıkmaya başladı. Zira yakın zamanlı bir rapora göre ghost touch sorunu artık Apple Apple Watch 7, Watch 8 ve birinci nesil Watch Ultra kullanıcılarını da etkilemeye başladı.

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Apple, ghost touch sorununun Apple Watch 7, Watch 8 ve birinci nesil Watch Ultra kullanıcılarını da etkilediğini doğruladı

Bu hafta Yetkili Servis Sağlayıcılara gönderilen ve Stella Fudge tarafından paylaşılan yeni bir notta Apple, ghost touch sorununun Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 ve birinci nesil Apple Watch Ultra'yı da etkilediğini doğruladı.

Tam Boyutta Gör Apple, konuyla ilgili yaptığı açıklamada etkilenen Apple Watch kullanıcılarının yan düğmeyi ve Digital Crown'u 10 saniye basılı tutarak cihazlarını yeniden başlatmaları ve aynı zamanda watchOS yazılım güncellemeleri konusunda güncel kalmaları gerektiğini belirtti.

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Apple Watch'lardaki ghost touch sorunu giderek artıyor